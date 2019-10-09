Darren Barrett - Mr. Steiner

Новая работа профессора Беркли и трубача-новатора Даррена Баррета Mr. Steiner выглядит развитием его двухлетней давности альбома The Opener, о котором можно почитать на нашем сайте. Между ними был еще один проект, Time For Romance: But Beautiful (2018), но он явно несколько в стороне, а вот The Opener и Mr. Steiner словно лежат на одной прямой. Канадский (по месту рождения) трубач и композитор ямайского происхождения весьма неравнодушен к поискам в сфере технически новых средств звукоизвлечения, и в Mr. Steiner даже название говорит само за себя. Найл Штайнер – изобретатель нового семейства электронных инструментов, так называемых EWI (electronic wind instrument – электронный духовой инструмент), представляющих собой сочетание контроллера для впуска воздуха и синтезатора звука, этакой прямоугольной коробочки с силиконовым мундштуком. Частным случаем EWI стал EVI (электронный вентильный инструмент). Интересно, что участие в проекте принял в качестве технического консультанта Марк Штайнер, племянник изобретателя, а Баррет использует новейшую версию EVI, проиводимую шведской компанией Berglund Instruments. Наряду с покойным Майклом Брекером или Бобом Минцером, Даррен Баррет с энтузиазмом встретил новые возможности, предоставляемые этими инструментами. Как считает Даррен, «EVI для трубача – это еще одна разновидность, которую он может добавить в свой арсенал, как флюгельгорн или игра с сурдиной…. Не просто интересно играть, но и открываются совершенно новые возможности».
Эти возможности и исследует Баррет в новом альбоме, применив их к своим новым сочинениям и приобщив к работе над проектом сразу две ритм-группы. Но особенно интересны тут именитые гости, также приглашенные Дарреном. Это вновь, как и в The Opener, гитарист Курт Розенвинкель, а также саксофонисты Ноах Преминджер и Кенни Гарретт, который когда-то был участником записи самого первого студийного альбома Даррена Баррета. Разумеется, игра каждого из этих мастеров, - это дополнительный бонус для потенциального слушателя. Девять пьес альбома необнородны. Здесь есть полноценные развернутые композиции, но есть и короткие, менее минуты звучания экзерсисы, предназначенные в большей степени для демонстрации тех самых возможностей, о которых шла речь выше.
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