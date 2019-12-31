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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Ginetta’s Vendetta - Pocketful Of Cool

31.12.2019

Ginetta’s Vendetta - Pocketful Of Cool
Подобно другой итало-американке, знаменитой Мадонне, уроженка Нью-Йорка Джинетта Миничелло в профессиональной деятельности не пользуется своей настоящей фамилией. Даже ее сайт назван именем коллектива, который она возглавляет много лет: Ginetta’s Vendetta. Играя исключительно на такой разновидности медных духовых, как карманная труба, Джинетта еще и поет, и руководит квинтетом музыкантов, где ей ассистируют фортепьянное трио и тенор-саксофонист Дэнни Уолш. С этим коллективом она записала уже пять альбомов, неоднократно приносивших ей номинации на Грэмми, и объездила пол-мира. Ginetta’s Vendetta - частый гость на самых разных джазовых фестивалях в самых экзотических местах, включая Индонезию, Ливан,Каймановы острова и Косово. Как утверждает сама Джинетта, «моя труба – это паспорт, который открывает мне двери в любую страну». В 2018 году она совершила тур в Россию под названием Diplomatic Immunity Tour 2018, в ходе которого ансамбль выступал в резиденции американского посла в Москве, а затем Джинетта со своей командой отправилась на Дальний Восток, где выступила на джазовом фестивале во Владивостоке, а затем дала концерты в таких далеких от джаза местах, как Находка, Южно-Сахалинск и Хабаровск. В 2019 году в рамках подобного же тура Ginetta’s Vendetta радовала своей игрой любителей джаза в Молдове.

Название последнего альбома коллектива Pocketful Of Cool на прямую связано с ее любимым инструментом: pocket trumpet. В нем Джинетта и ее партнеры представили программу из одиннадцати треков, в которой две композиции представлены еще и в альтернативных вариантах. Открывает альбом ее собственная пьеса All Choke & No Slide, а дальше следует классика джаза: My Little Suede Shoes Паркера, Corcovado Жобима, Work Song Ната Оддерли, African Queen Сильвера и так далее. В Fever Давенпорта и Black Coffee Барка / Уэбстера Джинетта еще и поет – весьма неплохо. Но, конечно, основа звучания ее ансамбля – это диалоги карманной трубы и саксофона при поддержке ритм-группы. Не могу сказать, что музыка Ginetta’s Vendetta открывает какие-то новые пути. Привлекательность саунда этого коллектива заключается скорее в неукротимой энергии, динамике и отменной технике исполнения, которую демонстрируют выпускница North Texas State Music school и ее коллеги. Могу только представить, насколько ярче эти качества проявляются в концертном исполнении. Наверное, именно поэтому Джинетта – желанный гость на любом джазовом фестивале. Ginetta’s Vendetta транслирует своим зрителям и слушателям креативность джазовой музыки и дух радости и оптимизма, который в ней заложен. В исполнении Ginetta’s Vendetta джаз – это действительно cool!

© & (p) 2019 Kickin Wiccan Music

11 tks / 73 mins

(Ginetta Vendetta - pocket tp, voc (tks 5,8,11); Danny Walsh – ts; Jon Davis – p; Eric “The Big O” Halvorson - dr; Belden Bullock – b;)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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