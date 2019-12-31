Ginetta’s Vendetta - Pocketful Of Cool

Подобно другой итало-американке, знаменитой Мадонне, уроженка Нью-Йорка Джинетта Миничелло в профессиональной деятельности не пользуется своей настоящей фамилией. Даже ее сайт назван именем коллектива, который она возглавляет много лет: Ginetta’s Vendetta. Играя исключительно на такой разновидности медных духовых, как карманная труба, Джинетта еще и поет, и руководит квинтетом музыкантов, где ей ассистируют фортепьянное трио и тенор-саксофонист Дэнни Уолш. С этим коллективом она записала уже пять альбомов, неоднократно приносивших ей номинации на Грэмми, и объездила пол-мира. Ginetta’s Vendetta - частый гость на самых разных джазовых фестивалях в самых экзотических местах, включая Индонезию, Ливан,Каймановы острова и Косово. Как утверждает сама Джинетта, «моя труба – это паспорт, который открывает мне двери в любую страну». В 2018 году она совершила тур в Россию под названием Diplomatic Immunity Tour 2018, в ходе которого ансамбль выступал в резиденции американского посла в Москве, а затем Джинетта со своей командой отправилась на Дальний Восток, где выступила на джазовом фестивале во Владивостоке, а затем дала концерты в таких далеких от джаза местах, как Находка, Южно-Сахалинск и Хабаровск. В 2019 году в рамках подобного же тура Ginetta’s Vendetta радовала своей игрой любителей джаза в Молдове.
Название последнего альбома коллектива Pocketful Of Cool на прямую связано с ее любимым инструментом: pocket trumpet. В нем Джинетта и ее партнеры представили программу из одиннадцати треков, в которой две композиции представлены еще и в альтернативных вариантах. Открывает альбом ее собственная пьеса All Choke & No Slide, а дальше следует классика джаза: My Little Suede Shoes Паркера, Corcovado Жобима, Work Song Ната Оддерли, African Queen Сильвера и так далее. В Fever Давенпорта и Black Coffee Барка / Уэбстера Джинетта еще и поет – весьма неплохо. Но, конечно, основа звучания ее ансамбля – это диалоги карманной трубы и саксофона при поддержке ритм-группы. Не могу сказать, что музыка Ginetta’s Vendetta открывает какие-то новые пути. Привлекательность саунда этого коллектива заключается скорее в неукротимой энергии, динамике и отменной технике исполнения, которую демонстрируют выпускница North Texas State Music school и ее коллеги. Могу только представить, насколько ярче эти качества проявляются в концертном исполнении. Наверное, именно поэтому Джинетта – желанный гость на любом джазовом фестивале. Ginetta’s Vendetta транслирует своим зрителям и слушателям креативность джазовой музыки и дух радости и оптимизма, который в ней заложен. В исполнении Ginetta’s Vendetta джаз – это действительно cool!
Было бы несправедливым преувеличением говорить, что карьера Аарона Уитби сложилась в тени успехов его супруги, харизматичной вокалистки Марты Редбоун, певицы, в чьих жилах смешалась кровь индейцев, афроамериканцев и белых американцев, ...
Суфийская духовная музыка с крайнего запада исламского мира, из африканского Магриба, из Марокко. Прежде всего – хотя бы пару слов, о том, что такое суфизм. Это философско-религиозное течение в исламе, отличающееся акцентом на ...
страна: Великобритания, Венгрия, Канада, Куба, США, Франция, Швеция, Эстония
музыкальный стиль: мэйнстрим
Есть продукты сезонные и скоропортящиеся. К таковым относится и рождественская музыка. Альбомы этой направленности можно записывать и в апреле, но выпускать и продавать их надо с октября по декабрь, когда меломаны начинают готовиться к ...