Randy Brecker / Ada Rovatti - Brecker Plays Rovatti: Sacred Bond
14.10.2019
Последний раз корифея джазовой трубы Рэнди Брекера вместе с его супругой, итальянской саксофонисткой Адой Ровати мы представляли нашим читателям в начале этого года на альбоме Rocks, совместном проекте с известным немецким биг-бэндом NDR Bigband -The Hamburg Radio Jazz Orchestra. Новый альбом, где на обложке уже фигурируют оба этих имени, во всех отношениях иной. Чисто формально – это уже малый состав, точнее квинтет, к которому в отдельных треках присоединяются специально приглашенные музыканты. Но главное тут в ином: любая пьеса этого альбома и сам он в целом – это гимн, гимн любви и гимн семье. В наше время, когда многие традиционные ценности, в том числе семейные, подвергаются девальвации, такой гимн особенно приятен и ценен, тем более, что речь идет об очень высоком исполнительском уровне.
Уроженка города Павия в Северной Италии, Ада Ровати познакомилась с Рэнди Брекером в 1996 году, когда Рэнди приехал в Италию выступать с биг-бэндом, где она играла на альт-саксофоне. В конце 2001 года они поженились. Ровати начала выступать вместе с мужем, причем и в The Brecker Brothers Band Reunion (2013). Можно только догадываться, какую ответственность она ощущала, заняв в этом составе место безвременно ушедшего брата Рэнди, блестящего саксофониста Майкла Брекера. Не забывала она при этом и про собственную карьеру: в ее личной дискографии насчитывается пять альбомов в качестве лидера. И вот, новый проект, где их совместное комбо исполняет программу из десяти треков, сочиненных Адой Ровати.
Liner Notes к альбому написал сам Рэнди Брекер. Его текст – это еще одна тема в том гимне, который, как сказано выше, представляет собой этот альбом. Рэнди называет свою жену «женщиной Ренессанса», которая умеет все. При этом чисто музыкальные таланты супруги, он судит, как требовательный профессионал. С его точки зрения, в этой работе Ада перешла на очередной, более высокий уровень в своем творческом развитии и отдает ей пальму первенства в работе над проектом. Композиция с характерным названием Sacred Bond, где вокализ исполняют Ада и их с Рэнди десятилетняя дочь Стелла, - это сразу же одна из вершин альбома. Среди других ярких моментов назову пьесу Reverence, посвященную памяти Ареты Фрэнклин, с которой Аде доводилось выступать вместе, Britches Blue – рефлексия на тему знаменитой работы Майлса Дэвиса, «бразильскую» композицию Other Side of the Coin и отклик на современные проблемы Америки Brainwashed: как и многие деятели искусства в Штатах, Рэнди и Ада явно не в восторге от Трампа…
К работе над альбомом супруги привлекли музыкантов очень высокого класса. На клавишах и на акустическом фортепьяно играет такой «зубр», как Дэвид Кикоски. В Britches Blue к нему присоединяется еще один большой мастер, Джим Биэрд, их дуэт клавишных словно напоминает дуэт Джарретт – Кориа в том самом альбоме Майлса. Хороша ритм-группа, особенно басист Алекс Клаффи. В двух пьесах с бразильским колоритом специфические краски вносит Кафе Да Сильва. Ну, и конечно, очень эффектно выглядят диалоги лидеров, когда трубе (или флюгельгорну) Рэнди отвечает саксофон Ады: все как в жизни, Sacred Bond! Его герои (включая Стеллу Брекер) встречают вас на обложке этого необычного альбома, а приглашением к прослушиванию может послужить этот сюжет:
страна: Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Сингапур, США, Швейцария, Япония
музыкальный стиль: авангард, мэйнстрим
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