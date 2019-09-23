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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Laura Noejovich - Laura Has New Standards

23.09.2019

Laura Noejovich - Laura Has New Standards
Молодая певица – и молодой ученый. Это все о ней, Лауре Ноехович. В 2018 году Лаура окончила Skidmore College, получила степень бакалавра, и сейчас работает в Нью-Йоркском Университете, исследует проблемы мозга. В то же время огромное место в ее жизни занимает и музыка. Искусство академического вокала она изучает с 14-ти лет. В годы учебы в колледже в различных постановках она исполняла оперную музыку Генделя, Моцарта, Верди. Но вот, в начале ноября Лаура Ноехович выпускает свой первый альбом, посвященный совсем иной музыке - Laura Has New Standards. Альбом очень камерный – только голос и фортепьяно. Партнером Лауры по проекту и его продюсером стал известный в Нью-Йорке японский пианист, уроженец Нагои, Такеши Асаи.

Программу альбома Лаура и Такеши составили из 14 песен, и выглядит она несколько эклектичной. Репертуар очень разный. Здесь мы находим джазовую классику разных времен: две композиции Гершвина – Someone to Watch Over Me и знаменитую Summertime, Somewhere Over the Rainbow Арлена, Misty Эррола Гарнера, находим классику рока, тоже разных времен: The Fool On the Hill Леннона и МакКартни из репертуара Beatles и Dreamer’s Ball Брайана Мэя из репертуара Queen, находим музыку знаменитых мюзиклов: Wishing You Were Somehow Here Again Эндрю Ллойда Уэббера из “Призрака в опере», наконец, открывает программу классический блюз Дельты: Why Don’t You Do RightКантри Джо МакКоя. Но, когда слушаешь Лауру Ноехович эта эклектика выглядит дополнительным достоинством, а не недостатком проекта. Словно спортсмен-многоборец, певица уверенно демонстрирует, что ей по плечу (точнее, по голосу) любой репертуар. А голос, действительно оперных качеств, безусловно, хорош – высокий, звенящий, отлично передающий драматизм каждого сюжета. Именно поэтому принимаешь ее версии тем, которые слушал десятки, если не сотни раз – это касается и Summertime, и Misty, и The Fool On the Hill в том числе. А стартовый блюз с точными интонациями и совсем не афроамериканской манерой пения влюбляет в себя сразу – и до конца альбома, хотя далее блюзов уже не будет. Порой кажется, что молодая певица с трудом сдерживает себя, не дает проявиться всей мощи своего голоса, «включает» ее ровно настолько, насколько требует материал.

Если таков дебют, то можно только догадываться, как пойдут дела у Лауры дальше. Продолжится ли весьма плодотворный творческий союз с Асаи? Будет ли Лаура и далее совмещать науку и вокал или выберет что-то одно? Вопросительных знаков много, но оставим их пока в покое, а поставим в конце этого текста заслуженный восклицательный знак: отличный дебют!

© & (p) 2019 Enchanted Meadow Records

14 tks / 48 mins

(Laura Noejovich – voc; Takeshi Asai – p;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США, Япония
музыкальный стиль
блюз Дельты, мэйнстрим, кроссовер

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