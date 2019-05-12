Simon Sammut / Omar Vazquez - Gravity

Гравитация, то есть взаимное притяжение – наиболее общий закон нашей вселенной. Но не будем сейчас про Ньютона и Эйнштейна, а поговорим о вещах, более близких нашей тематике. Именно взаимное притяжение, общность вкусов и интересов, обнаружили два басиста из разных и очень далеких стран, мальтиец Саймон Саммут и мексиканец Омар Васкес, познакомившись друг с другом в 2017 году благодаря социальным сетям, и начав совместно сочинять музыку. К тому времени каждый из них уже прошел свой путь.
Саймон Саммут – первый мальтийский музыкант, чье имя появляется на наших электронных страницах. Игрой на бас-гитаре он увлекся с детства, беря пример со своего отца, также басиста. Начинал он, понятное дело с рок-музыки, но затем перешел и к другим направлениям, играя все, от фанка до джаза, освоил и контрабас. Саймон играл с самыми разными составами, включая мальтийский филармонический оркестр. В 2011 году Саммут выпустил первый альбом, записанный в сотрудничестве с крымским мульиинструменталистом Александром Кузьминым, а в 2017-м – второй, в сотрудничестве с земляком, художником Энтони Катаньей, чьи работы вдохновляли Саймона. У его мексиканского партнера Омара Васкеса также богатый опыт концертных выступлений не только на родине, но и в других странах Латинской Америки. В настоящее время он готовит свой сольный альбом, где бас-гитаре отведено главенствующее место.
Естественно, готовя свой совместный проект из восьми композиций, Саймон и Омар также особое внимание уделили своему любимому инструменту в различных его ипостасях, как электрических, так и акустических. При этом, каждый из них работал у себя дома с группой местных партнеров. Васкес привлек к записи флейтистов и вокал, Саммут – клавишника и пианиста, но особое внимание оба уделили ритмической группе, где за ударной установкой в Мексике оказался Давид Каспета, а на Мальте – Мельчор Бузутил. Так и рождался в двух разных частях света этот совместный проект, начтый в 2018 году. Благодаря содействию Совета по делам искусств Мальты, Саммут и Бузутил смогли в апреле 2019 года отправиться в Мексику, где сыграли программу альбома вместе с мексиканскими коллегами во главе с Васкесом.
Музыка альбома Gravity может показаться несколько эклектичной. У каждой композиции тут свое настроение и сделаны они в различных стилистиках. Для автора этих строк наиболее привлекательными показались Mediterraneo, будто впитавшая всю теплоту солнца и яркость природы Средиземноморья, и совсем иная по настроению, почти фанковая Akmal. А в целом альбом получился красочным подтверждением мощи современных средств коммуникации и, конечно же, силы гравитации творческих идей.
© 2019 Simon Sammut
8 tks / 38 mins
(Mexico musicians: Omar Vazquez – b; Citlalli Toledo –voice; Osiel Barrios – g; David Caspeta – dr, cajón flamenco; Cipriano Izquierdo, Emilio Palacios – fl; Malta musicians: Simon Sammut – b; Kris Spiteri – p, keyb; Melchior Busuttil – dr; Kevin Abela – tp; Jonathan Ellul – g;)
Линк предоставлен Kari-On Productions
Леонид АУСКЕРН