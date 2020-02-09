AVA Trio - Digging The Sand

Итальянский баритон-саксофонист из Апулии (городок Барлетта) Джузеппе Доронцо, турецкий басист из Стамбула Эсат Экинчиоглу и швейцарский перкуссионист из Цюриха Пино Базиле – все они сегодня живут и работают в Нидерландах и основали здесь, в Гронингене, в 2015 году ансамбль AVA Trio. В 2017 году ансамбль выпустил весьма тепло принятый публикой и прессой дебютный альбом Music from an Imaginary Land (Tritone Records), а годом спустя записал в Италии и выпустил в 2019 году на местном лейбле Marocco Music свой второй альбом, получивший название Digging The Sand.
Это основные вехи истории сравнительно молодого коллектива. А сейчас – немного подробнее о его участниках. Пожалуй, самый впечатляющий бэкграунд – у Джузеппе Доронцо. Этот музыкант работал со многими европейскими и американскими звездами джаза, причем, как мэйнстримового, так и авангардного. Можно вспомнить в этой связи такие имена, как Ловано, Поттер, Беннинк, Фрезу. Эсат Экинчиоглу приехал учиться в Нидерланды в 2011 году и закончил Консерваторию Принца Клауса в Гронингене. До этого он играл на родине самую разную музыку – от поп-музыки до метал-рока, а уже в Западной Европе заслужил репутацию отличного солиста. Эсат играет также в джаз-панковом ансамбле Kuhn Fu. Пино Базиле занимался самой разной музыкой: от академической и джаза до музыки для балета, театра и цирка. Он – настоящий фанат экзотических перкуссионных инструментов разных народов и постоянно расширяет и совершенствует свои познания в этой сфере.
А теперь о том, почему стоит не пропустить альбом Digging The Sand и почему интересно слушать AVA Trio. В стилистическом плане музыка AVA Trio представляет собой нечасто встречающуюся комбинацию идей нового джаза с этнической музыкой. Авангард и этника соединяются в музыке AVA Trio под низкие, теплые и удивительно гибкие партии баритон-саксофона в исполнении Доронцо, стержневые, опорные линии контрабаса Экинчиоглу и красочные звучания каркасного барабана Базиле. Нередко музыканты используют и более экзотические варианты. В титульной композиции Digging The Sand Экинчиоглу работает с препарированным контрабасом, а Базиле играет на купафоне, инструменте, изобретенном им на основе традиционного для Южной Италии ударного инструмента купа-купа. В свою очередь Доронцо в финальной пьесе Distanze меняет саксофон на арабский духовой инструмент мизмар. Многие журналисты видят истоки музыки AVA Trio в различных средиземноморских культурах. В широком смысле это, наверное, так, но, на мой взгляд, наиболее широко в творчестве ансамбля проявились турецкие «гены». В первую очередь, здесь слышны ориентальные интонации или, как эффектно написал KrautNick Magazin, попытка перенести Sketches of Spain в Анатолию. Не буду дискутировать о точности этого сравнения, но то, что AVA Trio – это явление в этно-джазе, на мой взгляд, бесспорно.
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