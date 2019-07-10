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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Clark Gibson - Tri-Colored Eyes

стиль:
10.07.2019

Clark Gibson - Tri-Colored Eyes
Когда саксофонист Кларк Гибсон начинал свою карьеру в Денвере, штат Колорадо, его частым партнером был органист Пат Бьянчи. Потом каждый пошел своим путем и каждый добился при этом немалых успехов. Виртуоз Хэммонд-органа Бьянчи уже знаком нашим читателям по альбому A Higher Standard (2015), теперь настала пора поближе познакомиться с Гибсоном. Руководитель джазовых исследований в Северо-Восточном Университете записал свой первый альбом в качестве лидера в 2010 году, с тех пор появилось еще две его работы, а Tri-Colored Eyes, который увидит свет в начале сентября, - это его уже четвертый альбом.

На нем Гибсон и Бьянчи опять работают вместе, а в целом состав ансамбля, записывавшего Tri-Colored Eyes выглядит довольно необычно.

Сам Кларк играет здесь на аль-саксофоне и сопрано-саксофоне, вторую саксофонную партию ведет тенорист Джим Пизано, еще один духовик в составе – это старый партнер Гибсона тромбонист Юэн Эдмондс. В ансамбле нет басиста, а за ударными сидит Джереми Томас. Как видите, орган, ударные и трио духовых – подобное сочетание встретишь не часто, так что, сам по себе такой ансамблевый саунд вызывает интерес. А теперь пора обратить внимание, что же они таким квинтетом исполняют. Семь композиций альбома – это авторские произведения Кларка Гибсона. Уже стартовый Nocturne Blues с сольными партиями Эдмондса, Бьянчи, Гибсона и Томаса задает тон всему альбому. Здесь много ярких соло, а комбинация органа и трех духовых еще не раз порадует (а, может быть, и удивит) взыскательного слушателя. Очень качественный хард-боп, густо замешенный на интонациях блюза, а кое-где и музыки соул, лично мне пришелся по душе. И в композиторских идеях Гибсона, и в игре его ансамбля нет заезженных клише, музыка веьма креативна, хотя и сделана по лекалам современного мэйнстрима. Не чужд Кларк и социальных проблем. Эффектная баллада Trey написана им в память Джона Кроуфорда III, 22-летнего темнокожего отца семейства, застреленного полицейскими при весьма сомнительных обстоятельствах в августе 2014 года. Эта история в свое время взорвала Америку и привела к обострению напряженности в обществе, активно протестовавшем против неоправданного применения силы полицией. Воскресла тогда и, казалось, забытая проблема межрасовых отношений. Весь доход от этой композиции и существенную часть дохода от альбома Tri-Colored Eyes в целом Кларк Гибсон передает в Фонд Джона Кроуфорда, организации, поддерживающей семьи безвинно погибших от рук полиции. Красивый жест и красивый альбом – рекомендую.

© & (p) 2019 Clark Gibson

7 tks / 60 mins

(Clark Gibson – as, ss; Jim Pisano – ts; Euan Edmonds – tb; Pat Bianchi - Hammond b3 org; Jeremy Thomas – dr;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим, хард-боп
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