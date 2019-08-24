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Oscar Hernández & Alma Libre - Love The Moment
24.08.2019
«…Love The Moment – это мастер-класс в латинском джазе от одного из самых важных представителей этого жанра». С этой фразой из пресс-релиза к альбому Оскара Эрнандеса и Alma Libre трудно не согласиться. Пианист и композитор пуэрториканского происхождения (но родившийся уже в Нью-Йорке) Оскар Эрнандес – трехкратный лауреат премии Грэмми со своим бэндом Spanish Harlem Orchestra, которым он руководит с 2005 года. Начинал он еще в 70-е годы с ведущими мастерами афро-кубинской и латинской музыки, работал с Селией Круз, Рэем Баррето, Рубеном Блэйдсом, был музыкальным директором у Пола Саймона, писал аранжировки для Глории Эстефан. Но вершин славы Эрнандес добился именно со Spanish Harlem Orchestra, великолепным, ярким оркестром, в музыке которого сальса и джаз слиты в единое и очень привлекательное целое. Группа Alma Libre – это камерный вариант его основного коллектива, для которого Оскар пишет специальные аранжировки своей музыки.
Первым альбомом этого коллектива стал The Art of Latin Jazz (2017), с которого началось сотрудничество Эрнандеса с лейблом Origin Records. Он заслужил весьма теплый прием у публики и критиков, так что, два года спустя последовало продолжение в виде Love The Moment – программы из десяти новых пьес Эрнандеса в исполнении Alma Libre. Здесь Эрнандес сохранил костяк команды, работавшей с ним над первым альбомом, но теперь Alma Libre – это уже квинтет, который благодаря двум гостям, в отдельных треках расширяется до секстета. Надо сказать, что с точки зрения происхождения исполнителей, это истинно латиноамериканский коллектив. Наряду с родившимися в Штатах латинскими музыкантами, такими, как сам Эрнандес и басист Оскар Картайя, в записи участвовали колумбийский саксофонист и флейтист Жюсто Альмарио, кубинцы, ударник Джимми Брэнли и скрипачка Дайрин Сантамария, чилийский перкуссионист Кристиан Морага и мексиканский трубач Жильберт Кастелланос.
Основным солистом ансамбля является Альмарио, который очень хорош и сам по себе, и в дуэтах с гостями, как с Кастелланосом (саксофон плюс труба) в титульной пьесе, стартовой Otro Nivel и Alternate Roots, так и с Сантамарией (флейта плюс скрипка) в одной из самых красивых композиций альбома Donzon for Lisa. Но и сам Эрнандес не только лидер, координирующий усилия всех исполнителей, но и яркий солист – особенно в Groove for Peace и в Latino Jazz. А в целом музыку альбома я назвал бы очень солнечной, оптимистичной, с красочными ритмическими рисунками, текучими пульсирующими мелодиями и драйвом, который не дает заскучать. Собственно, таким и должен быть качественный латинский джаз.
© & (p) 2019 Origin Records
10 tks / 54 mins
(Oscar Hernández – p; Justo Almario – ts, fl; Oskar Cartaya – b; Jimmy Branly – dr; Christian Moraga – perc; with Gilbert Castellanos – tp (tks 1,2,7); Dayren Santamaria – vi (tk 4);)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Колумбия,
Куба,
Мексика,
США,
Чили
музыкальный стиль
Латинский джаз
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