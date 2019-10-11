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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Invisible System - Dance to the Full Moon

11.10.2019

Invisible System - Dance to the Full Moon
Новый релиз британского лейбла ARC Music приглашает нас полюбоваться «Танцем в полнолуние» (так называется альбом) и другими образчиками традиционной музыки Мали, затейливо смешанными с современными западными ритмами с использованием, как национальных африканских инструментов, так и самых современных электронных синтезаторов и других «примочек». Проект Invisible System – детище анлийского продюсера, музыканта и этномузыколога с ирландскими корнями Дэна Харпера. Несколько лет назад он уже реализовывал аналогичный проект в Эфиопии, но с Мали его связывают особые отношения.

Жена Харпера – Хава Диабате, малийка из рода традиционных гриотов, певцов-сказителей-музыкантов в Западной Африке. На их свадьбе в столице Мали Бамако в 2003 году, сыгранной по местным обрядам, выступали многие участники этой записи. Через годы, уже после эфиопского проекта, Дэн вновь вернулся в Мали, снял дом на окраине Бамако и оборудовал там, насколько это возможно, студию звукозаписи, обложив для лучшей акустики стены помещения толстыми матрасами. Приехал он с целым рядом, написанных им еще в Англии сочинений. Хава познакомила его с местными музыкантами-гриотами, многие из которых уже имеют опыт выступлений в разных странах Западной Африки и Франции, например, с другом детства, гитаристом Банджугу Койяте или певшей на их свадьбе вокалисткой Асту Ниаме Диабате. Малийские музыканты вооружились, как современными гитарами, так и традиционными нгони, кора и разнообразной перкуссией. Как пишет в liner notes альбома Харпер по поводу одной из композиций, «….я сочинил Diarabi еще в Англии. Малийской команде понравилась эта музыка, они чувствовали себя в этой теме, как утки в воде, добавив в нее свой неподражаемый твист». Столь же позитиво шли и другие записи. Надо добавить, что производились они не только в Бамако, но и на севере страны, на родине Хавы, в Саме, где тогда (да, в общем, и сейчас) было очень неспокойно из-за террористических угроз, но это никого не остановило. Записей было сделано много. Дэн Харпер улетел в Англию, где занялся их тщательной обработкой. Материалов сессий хватило и на выпущенный в 2018 году на лейбле Riverboat Records альбом Bamako Sessions, и на нынешний проект. К сожалению, за истекшие годы не стало Самбу Койяте и Банджугу Койяте, так что Dance to the Full Moon – это еще и дань уважения ушедшим малийским музыкантам.

Девять треков альбома – это девять разных афро-евроейских музыкальных картинок. В стартовой Bajura (When Your Time is over Another Will Come) нельзя не поразиться мощи голоса Асту Ниаме Диабате. Очень современно звучит Toungaranke (Strange Land), а в Ebah (Proud Mothers) слушателям представлен образчик африканской психоделии. Diarabi (Love Power) и Juru (Too Much Credit) я бы назвал лучшими примерами синтеза совершенно разных музыкальных традиций. Zani (Hard Work) – это традиционная малийская песня с отличной гитарной работой Банджугу и в аранжировке Харпера, наконец, давшая название альбому Dance to the Full Moon – это совместное сочинение Харпера и малийского музыканта Сиди Туре, гимн меняющейся и пытающейся сохранить свои традиции Черной Африке.

(p) 2015 Daniel Eon Harper

© 2019 ARC Music

9 tks / 55 mins

(Dan Harper - b, g, synth, dr, programming, cigar box g (tk 3); Astou Niamé Diabaté – voc( tks 1,3,8); Sambou Koyaté – voc (tks 2, 3 – 7); Banjougou Koyaté – g (tks 1,3,5,6,7), djun-djun (tks 1, 2, 7, 8), djembe (tk 4); Sidi Touré – voc, g, calabash (tk 9); Penzy- rap (tk 6); Kalifa Koné – g (tk 8); Ousmane Dagon – ngoni, talking dr; Dou, Kalifa Koné – g; Morissamda Diabaté – dr; Djémory Kouyaté – balafon; Cherif Soumano, Seyba Kouyaté – kora; Oumou - backing voc (tk 4);)

Линк предоставлен Amelia Zimmatore, ARC Music

Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания, Мали
музыкальный стиль
африканская музыка

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