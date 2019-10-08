Crystal Beth - Push Thru

«Дэйв, нам надо завершить трилогию!» - сказал мне Стефон Харрис, когда мы вместе ехали на очередной концерт прошлым летом. Мы записали Eight Track с моим рабочим трио, состоящим из Джареда Голда и МакКленти Хантера еще в 2013 ...