Crystal Beth - Push Thru

«Брайан Эно повстречал Beastie Boys в Мумбаи и они провели оживленную дискуссию об Элис Колтрейн». «Экспериментальный примальный панковский крик встречается с world music, с прогом, джазом и Далай-Ламой…и я не преувеличиваю» - это все мнения слушателей. «Если вы устали от музыки, которая даже в малой степени шаблонна, Бет Флинор – для вас. Ее экспериментальное смешение жанров является сильным и свежим» - а это уже пресса. И это все о ней, Кристал Бет. Настоящее имя этой исполнительницы, которая уже больше двадцати лет живет в Сиэттле, Вашингтон, действительно Бет Флинор. В этом качестве она уже много лет (примерно, те же двадцать) известна сотрудничеством со множеством музыкантов, среди которых Уэйн Горвиц, Бригган Краус, Терри Райли, Джон Чикаи и другие авангардисты, но и такие составы как Симфонический оркестр Сиэттла или Wordless Music Orchestra,
Она выступает на рок-фестивалях и в музеях, джазовых клубах и театрах. Некоторое время назад она стала выступать под ником Кристал Бет. В этом качестве она играет и записывается с ансамблем Boom Boom Band, а Push Thru – ее сольный дебют на лейбле известного музыканта и участника King Crimson Трея Ганна (с которым она также работала ранее).
Альбом с обложкой очень интересного мексиканского мастера Але де ла Торре увидит свет в середине октября, а записан он был всего лишь два дня. Арсенал Кристал Бет: кларнет и бас-кларнет, электроника с непременной Loop Station и – голос. В известном смысле, то, что она делает с его помощью можно назвать пением: это не джазовый скэт, и не академический вокализ. Криста поет на несуществующем языке, ею придуманном. Что ж, и такое бывало, не новость. Но то, как она это делает, позволяет предположить, что это некая этническая музыка несуществующей страны, расположенной, на мой взгляд, где-то в Африке. И делает она это ну очень эффектно!
Альбом начинается ударно, с титульной композиции Push Thru, больше всего напоминающей камлание шаманки под соответствующий магнетический ритм, а вот финал композиции решен иначе: камлание неожиданно переходит в лиричное и грустное соло на кларнете, которого ждешь в контексте пьесы меньше всего. В программе альбома есть еще ряд композиций такого же типа, но с вариациями: скажем, в Invocation дело точно происходит в Африке, а в Shrill перед обрядом шаманка, видимо, штудировала основы рэпа. Но есть в программе вещи и другого типа, где уже инструмент ведет за собой голос. Тут отмечу Our Piece: классическая элегия, прозрачная, как горный ручеек, на фоне которой уже не шаманка, а некая сказительница ведет неторопливо свое повествование, а еще Dolphy, где все построено на тончайшем равновесии и внутреннем драматизме пьесы: кажется, сейчас все прорвется наружу в диком ритме, но этого так и не происходит… Вывод? А он уже сделан в начале этого текста, в цитатах тех, кто слышал Кристал Бет раньше. Мне трудно представить человека, который не захотел бы услышать этот альбом хотя бы из любопытства.
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8 tks / 41 mins
(Crystal Beth – voice, amplified cl, bass cl, Line 6 DL4, Boxx RC20XL Loop Station;)
Линк предоставлен 7D Media
Леонид АУСКЕРН