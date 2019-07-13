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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Nick Vintskevich - California Spirit

стиль:
13.07.2019

Nick Vintskevich - California Spirit
На джазовой карте России важное место принадлежит Курску. Своей известностью в этом отношении куряне по большому счету обязаны членам одной семьи: отцу и сыну Винцкевичам. Леонид Винцкевич, которого сегодня уже можно назвать (время бежит!) ветераном советского и российского джаза, - прекрасный пианист, композитор и организатор фестивалей «Джазовая провинция», музыкант, широко известный и в России, и за рубежом. Его сын Николай, для которого увлечение джазом стало естественным следствием атмосферы в семье, выбрал саксофон. Николай Винцкевич выступает, гастролирует и записывается с отцом в составе российско-американского квартета, много работает и сам с европейскими и американскими коллегами, имеет на своем счету ряд престижных наград. В 2011 году он выпустил свой первый в качестве лидера альбом Vive L’amour с участием видных американских вокалисток Ким Назарян и Ив Корнелиус, через четыре года последовал новый альбом Never Was A Doubt, уже с участием неоднократного лауреата Грэмми, бывшего участника Chicago Билла Чемплина. В новой работе Николая (или Ника, как он на западный лад указан на обложке California Spirit) мы снова видим среди участников проекта имена Чемплина и Корнелиус, как и целый ряд других весьма громких имен. Впрочем, обо всем по порядку.

California Spirit выпущен британским лейблом и только в формате LP. Все девять композиций альбома – авторские работы Ника Винцкевича, которые записывались в разное время и с разными партнерами. Среди них много людей, с которыми Ник работал и ранее. Помимо вокалистов, это ритм-группа Кип Рид и Джоэль Тейлор, американская «половинка» квартета, где он играет с отцом, это гитарист Майк Миллер, в дуэте с акустической гитарой которого в альбоме представлена Vive L’amour, это и сам Леонид Винцкевич за клавишными, участвовавший в записи May Be и самой «ударной» композиции альбома When You Are In L. A. Но есть и целый ряд новых партнеров. Так, в представительной группе басистов, работавших с Ником, представлены такие знаменитости, как Джон Патитуччи и Брайан Бромберг, в одном треке на органе играет сам Лэрри Голдингс, а в другом на клавишных – Джордж Уитти. Если говорить о российской части музыкантов, то тут надо вспомнить и еще одного басиста, Евгения Шарикова, работавшего в свое время в «Арсенале», а здесь выступающего в качестве сопродюсера проекта. Сам же Ник играет в альбоме преимущественно на альт-саксофоне, но также и на сопрано-саксофоне и флейте.

Музыка California Spirit продолжает ту линию, которую Винцкевич-младший обозначил предыдущими своими проектами. Это smooth-jazz, сдобренный в варианте Ника элементами музыки соул, ритм-энд-блюза и фанка. Признаюсь, я к этому направлению отношусь весьма сдержанно: уж слишком далеко отдрейфовал smooth не только от мэйнстрим-джаза, но и от породившего его фьюжн, и уж слишком близко подошел к поп-музыке. Но это мое субъективное отношение, а вот высокую планку в рамках избраннной стилистики, и как композитор, и как саксофонист, Ник Винцкевич поддерживает безукоризненно – и это, на мой взгляд, бесспорно. Эффектные, тщательно проработанные композиции и аранжировки, красивый (но не слащавый!) звук, взаимодействие с партнерами – все это качества настоящего мастера, достойного продолжателя фамильной традиции – но уже на своем творческом пути.

© & (p) 2019 Floating World Records

(Nick Vintskevich – as, ss, fl; Kip Reed, Eugene Sharikov, Brian Bromberg, Calvin Turner, John Patitucci, Reggie McBride – b; Joel Taylor – dr; Jay Ashby, Bill Summers – perc; Mike Miller, Mitch Stein, David Kalish, Josh Smith – g; Leonid Vintskevich, George Whitty – keyb, org; Philippe Saisse – keyb, b; Larry Goldings – p, org; Alexander Michurin – ; Alexey Batychenko – tp, flg; Lee Thornburg – tp; Paulie Cerra – ts; Peter Thomas – tambourine;– voc, el.p, org; Eve Cornelious – voc;)

Линк предоставил Юрий Голубев

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия, США
музыкальный стиль
смус джаз
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