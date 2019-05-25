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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Les Comptes de Korsakoff - Nos Amers

стиль:
25.05.2019

Les Comptes de Korsakoff - Nos Amers
Русская фамилия в названии этого французского ансамбля уже сама по себе привлекает к нему внимание. Но, поверьте, коллектив этот интересен и сам по себе. Октет Les Comptes de Korsakoff работает в городе Шамбери, столице департамента Савойя – это юг Франции, в Альпах. Свою историю коллектив отсчитывает с 2010 года, начинался он, как дуэт басиста и вокалиста Жоффрея Гранже и ударника Квентина Лави. Вместе они выпустили первый альбом в 2011 году, а очень хорошо принятый публикой и критикой Karl появился уже в 2013 году с участием виолончелистки и автора текстов Мари-Клод Кондамин. Герой этого альбома Карл страдает ментальным заболеванием, связанным с потерей памяти, под названием «синдром Корсакова», похоже, именно тут корни необычного названия коллектива. Уже в расширенном составе Les Comptes de Korsakoff записали еще два альбома (последний – в 2016 году), и вот – наше первое знакомство с музыкантами на новом альбоме Nos Amers.

Душераздирающие крики Гранже в стартовом треке с «нежным» названием Le Maudit (“Проклятый») вместе со всей атмосферой этой композиции заставляют предположить нечто нойзово-металлическое и в дальнейшем. Но нет – после короткой Caroussel с успокаивающим проигрышем гитары звучит одна из самых привлекательных, на мой вкус, композиций альбома: Terminal с четким ритмом, задаваемым ударными, мелодекламационным вокалом фронтмена и очень симпатичным дуэтом духовых и фортепьяно. Интересно звучит и Murmures à l'oreille des monsters с благородным, подчеркнуто академическим звучанием виолончели, подкрепленным партией фортепьяно, которое внезапно прерывают гитара и голос, в коде опять переходящий на крик. Les Comptes de Korsakoff вообще любит внезапные повороты развития внутри своих композиций. Так, Bateau qui coule поначалу выглядит чисто авангардным экспериментом с шепотами, дыханием и отрывистыми звуками инструментов, но потом эксперимент неожиданно переходит в стилистику, напоминающую кабаре. Так что, французов вполне можно записать в постмодернисты: они легко и, надо сказать, убедительно жонглируют элементами различных стилистик – тут и рок, и новый джаз, и академическая музыка – соединяя их, иногда с использованием музыкального юмора, во вполне жизнеспособные и симпатичные конструкции. Nos Amers стоит послушать тем, кто открыт для нового и необычного.

© & (p) 2019 Label Puzzle

8 tks / 48 mins

(Geoffrey Grangé – b, voc, comp; Marie-Claude Condamin – cello, lyrics; Guillaume Pluton – tp, arr; Diego Fano – as, ss; Grégory Julliard – euphonium; Romain Baret – g; Christophe Blond – p; Quentin Lavy – dr;)

Диск предоставил Julien Fernandez, 5Roses Press

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Франция
музыкальный стиль
авангард
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