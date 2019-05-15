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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Wu Mengmeng - The Art of the Chinese Guzheng

стиль:
15.05.2019

Wu Mengmeng - The Art of the Chinese Guzheng
Какой музыкальный инструмент самый древний в мире? Точно этого никто не скажет, но, думаю, что китайская цитра под названием гучжен может попасть в список претендентов на это звание. Одна из древнейших в мире цивилизаций создала этот инструмент более 2500 лет назад. В те времена гучжен был 25-тиструнным. Позднее, во времена династий Тан и Сун стал популярен тринадцатиструнный вариант. Затем количество струн постепенно опять начало увеличиваться, пока не достигло классического на сегодня количества: двадцать одна струна. Пентатоническая китайская традиционная музыка сделала звучание гучжена самым узнаваемым и самым характерным. Для большинства людей в мире китайская музыка ассоциируется именно со звучанием гучжена.

Много блестящих виртуозов-исполнителей на гучжене знает история китайской музыки. Талантливая исполнительница Ву Менмен принадлежит к поколению молодых мастеров гучжена. Родом она из провинции Цзянсу на юго-востоке Китая. Играть на гучжене Ву Менмен начала с шести лет и впервые выступила на сцене уже в десять лет. Позднее была долгая и тщательная учеба в консерватории, овладение секретами мастерства и благосклонное внимание бывшего прмьера Госсовета Китая Ли Пэна и его супруги, расчистившее Ву МенМен дорогу к гастрольным поездкам за пределы страны и победам на многих музыкальных конкурсах. Сегодня исполнительница живет и работает в Лондоне, и ее альбом The Art of the Chinese Guzheng спродюсировал Чжан Ли, лидер и основатель популярного в Англии ансамбля китайской традиционной музыки Heart of the Dragon Ensemble.

За прошедшие века в разных регионах Китая сложилось много разновидностей технических приемов игры на гучжене, много различных стилистик. Программа альбома The Art of the Chinese Guzheng позволяет познакомиться с ними. Нюансы, заботливо и тщательно изложенные в liner notes альбома для каждой из двенадцати композиций, я здесь пересказывать не стану: рядовому любителю этнической музыки это вряд ли важно, а те, кто глубоко интересуется китайской музыкальной традицией, обязательно сами найдут этот альбом и познакомятся со всеми тонкостями. Полностью сольный проект Ву Менмен весьма убедительно иллюстрирует разнообразие звучания гучжена и красоту древних мелодий (все 12 треков альбома – это традиционные музыкальные темы, у каждой из которых богатая история). Могу только поделиться собственными предпочтениями: моей любимой темой альбома стала яркая и радостная мелодия Lanterns and Moonlight, попялярная в провинциях Цзянсу (напомню, это родина Ву Менмен) и Чжэцзян. А при всей необычности звучания гучжена для западного уха, за почти пятьдесят минут звучания альбома вы вполне сможете привыкнуть к нему, возможно, даже полюбить его и наверняка найдете собственного фаворита.

© & (p) 2019 ARC Music

12 tks / 49 mins

(Wu Mengmeng – guzheng;)

Линк предоставила Amelia Zimmatore, ARC Music

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Китай
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