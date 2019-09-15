Trrmā and Charlemagne Palestine - Sssseegmmeentss Frrooom Baaari

Вряд ли кто-то из участников этого проекта, будь то итальянцы из Trrmā или американец Шарлемань Пэлистайн, страдают заиканием (хотя – кто знает?), но в названии своего совместного альбома речь человека, подверженного этой неприятной особенности, они воспроизвели столь же точно, сколь и эпатажно: сразу привлекает внимание и почти наверняка заставляет потенциального слушателя предположить, что речь идет об авангарде. И это действительно так, только авангард тут, несмотря на наличие импровизационных моментов, скорее академический, чем джазовый. Впрочем, давайте сначала познакомимся с музыкантами.
Итальянский дуэт Trrmā объединил музыкантов из Южной Италии: уроженец Бари Джузеппе Кандиано играет на модулярных синтезаторах звука, а Джованни Тодиско из Мессины – на ударных и перкуссионных инструментах. Свою музыку они именуют «стохастической музыкой для перкуссии и синтезаторов». Как известно, термин «стохастическая музыка» ввел в музыкальной лексикон известный франко-греческий композитор Янис Ксенакис в середине 50-х годов прошлого века. Джузеппе и Джованни также строят свою музыку на основах математических принципов теории вероятности и законов больших чисел. Формальный порядок и внутренний хаос добавляют их музыке сложности и привлекательности для поклонников экспериментальных направлений в искусстве. Еще в большей мере это относится к Шарлеманю Пэлистайну. Даже несмотря на всемогущую Сеть, в его биографии есть просветы. Родился точно в Бруклине, но то ли в 1945-м, то ли в 1947 году, в любом случае он уже мужчина в годах, мягко говоря. Как его зовут по-настоящему? Помимо шикарного ника могу предложить еще два варианта: Хаим Моше Цадик Пэлистайн (тоже не слабо) и Чарльз Мартин (тут попроще). Начинал он с пения еврейской духовной музыки, потом подыгрывал на перкуссии главным битникам Америки – Аллену Гинсбергу, Грегори Корсо и так далее. В 60-х годах играл на карильоне в одном из соборов Манхэттена, затем увлекся минимализмом, работал с таким видным мастером этого направления, как Мортон Субботник. Пэлистайн в равной мере увлекается музыкой и визуальными искусствами, проводит перформансы, а на концертах расставляет вокруг себя и своего рояля плюшевых животных и окутывает все дымами. В общем, колоритная личность. С 1995 года он живет в Европе, устраивает здесь выставки и перформансы и время от времени записывается с местными музыкантами.
Последний раз это случилось на фестивале «Зоны времени» в Бари в ноябре 2018 года. Там и познакомились участники будущей коллаборации, и там же в одной из студий города записали совместный альбом с вышеуказанным бесподобным названием, который увидит свет в ноябре текущего года на французском лейбле BeCoq Records. Альбом составили две большие (за двадцать минут звучания каждая) композиции, естественно Sssseegmmeent 1 и Sssseegmmeent 2, где стохастика очень живо и креативно встретилась с минимализмом. Много диссонансов, много изобретательности, много свободы, во втором «сссегменте» подложен еще и голос на фоне ударно-фортепьянно-синтезаторных изысков – в общем, очень интересно. Думаю, интересно было и самим музыкантам, надеюсь, интересно будет и слушателям.
© & (p) 2019 BeCoq Records
2 tks / 42 mins
(Giovanni Todisco – perc; Giuseppe Candiano – synth; Charlemagne Palestine – p, electronics;)
Диск предоставил Julien Fernandez, Five Roses Press
Леонид АУСКЕРН