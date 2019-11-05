T.K.Blue - The Rhythms Continue

Ти Кей Блю выглядит фантастически (человеку с саксофоном на обложке альбома 66 лет!) и играет соответственно. Этот музыкант карибского происхождения (его родители родом с Ямайки и Тринидада) родился в нью-йоркском районе Бронкс и звали его Юджин Райни. Начинал он в музыке с трубы, но потом окончательно остановился на саксофоне. По мере развития своей карьеры он сменил родное имя на Талиб Кибве, а затем стал просто Ти Кей Блю. А карьера музыканта была весьма успешной. Он участвовал в записи более, чем восьмидесяти альбомов, играл со множеством джазовых знаменитостей, в основном представителей мэйнстрима и авангарда: Дон Черри, Абдулла Ибрахим, Диззи Гиллеспи, Арчи Шепп, Стефон Харрис… Этот список можно было бы продолжать почти до бесконечности, но одно имя надо выделить особо – это Рэнди Вестон (1926-2018). Прекрасный джазовый пианист, он был известен прежде всего своим последовательным обращением к африканским корням джаза. Вестона в этом поддерживала аранжировщица и автор ряда композиций Мелба Листон и – Ти Кей Блю, который проработал в ансамбле Рэнди African Rhythms 38 (!) лет.
Блю верен заветам своего учителя, к которому он относится почти с сыновьей любовью. В собственной музыке и у него не редки африканские мотивы. Трижды под эгидой Госдепа США он совершал концертные туры в Африку, посетив в общей сложности 20 стран Черного континента. Двенадцатый в своей личной дискографии альбом он посвятил памяти Рэнди Вестона, покинувшего этот мир в прошлом году, и не случайно назвал его The Rhythms Continue, подчеркивая связь с ансамблем Рэнди, которому он отдал столь значительную часть жизни. Под этот проект Ти Кей собрал большую команду высококлассных музыкантов, многие из которых тоже играли ранее с Вестоном. В разных треках участвуют разные музыканты, только пианистов Ти Кей Блю задействовал четверых: у них задача была особо ответственной – как-никак, Вестон играл-то именно на фортепьяно! Сам Ти Кей Блю играет в этом альбоме на альт- и сопрано-саксофонах, флейте и целой группе традиционных африканских инструментов.
Программу своего альбома-трибьюта Блю закономерно составил из произведений Вестона, Мелбы Листон и собственных сочинений. Пусть вас не удивляет большое количество треков: целых девятнадцать. Некоторые из них представляют собой короткие, в минуту с небольшим, интерлюдии, и в целом альбом звучит чуть меньше часа. Блю очень много (и очень качественно) солирует. Его саксофоны очень хороши в таких пьесах, как The Last Day, Ifrane, Uncle Neemo, а в необычайно поэтичной Night In Medina он практически всю трехминутную композицию работает соло. Хорош Блю и в пьесе Мелбы Листон Insomnia, где его очень достойно поддерживает молодой пианист Келли Грин. Вообще программу альбома можно разделить на две большие группы: в одной окажутся вещи с явным африканским ароматом, такие, как At The Crossroads Of Touba (здесь Ти Кей играет на флейте и африканских экзотах), Reverence To Those Who Came Before, Faith For Those Who Came After, A Solo Journey To Paradise, и выдержанные в духе классического джазового мэйнстрима (Hi Fly, Just Waiting (A Sister’s Lament). Особняком стоит и несколько неожиданно в контексте альбома выглядит финальная композиция World 3: The Last Goodbye, где Ти Кей Блю пригласил сыграть китайскую исполнительницу на национальном струнном инструменте пипа Мин Сяофэн. Печальные звуки этой китайской лютни словно подчеркивают грусть Ти Кея, прощающегося этим треком со своим другом и учителем.
(T.K. Blue — as, ss, fl, kalimba, sanza, lukembi, mbira; Alex Blake — b, Greco ac. el.b (tks 1,3,5,11,16); Vince Ector — dr (tks 1,3,5,11,16); Chief Baba Neil Clarke — perc (tks 2,3,5,8,9,11,13,15,16); Billy Harper — ts (tks 5,11); Min Xiao Fen — Chinese pipa (tk 19); Sharp Radway (tks 1,3,5,16,19), Mike King (tk 11), Keith Brown (tk 11), Kelly Green (tks 6,14) – p;)
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