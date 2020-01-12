Dave Soldier - Zajal

В третий раз доводится мне встречаться с работами американского музыканта Дэйва Солджера (он же – Дэвид Сульцер, видный ученый-психоневролог из Колумбийского университета), и он каждый раз поражает необычностью, фантазией и креативностью своих музыкальных проектов. Сначала это был The Eighth Hour of Amduat (2016) – авангардистская опера(?) на темы Древнего Египта, потом The Brainwave Music Project (2017), совместный проект с коллегой-ученым Брэдом Гартоном, где компьютерная программа снимала энцефалограммы мозга импровизирующих музыкантов, переводила их на язык музыки и превращала в фон для реальных импровизаций. И вот теперь проект, который можно отнести к археологическим раскопкам в сфере этнической музыки в поисках корней музыки популярной. Есть тут и еще один, более политизированный подтекст, но – обо всем по порядку.
На сей раз Солджер обратился к Андалузии, региону на юге Испании, в период Х – ХIII веков, когда она находилась во власти мусульман-мавров (Кордовский халифат, потом Гранадский эмират), а реконкиста (отвоевание земель христианскими королевствами) еще не набрала полной мощи. Этот период при хрупком политическом равновесии называют золотым веком для культуры и науки, когда шел интенсивный и взаимнополезный обмен знаниями и культурными ценностями между христианами, мусульманами и евреями. Именно в то время были заложены основы таких музыкальных форм, как фанданго, булерия, петенера, да и цыганского фламенко или популярных в наши дни в Ливане поэтически-песенных стилей мувашах и заджаль (давший название альбому). Следы того времени в меру сил сохраняют в Испании и сегодня – я видел их, путешествуя по Андалузии, видел их и Солджер, и у него они зародили идею ныне реализованного проекта.
Солджер сочинил композиции в духе разных стилистических направлений андалузской музыки на стихи выдающихся мусульманских (аль-Амма аль-Тусили, Убада аль-Куаззаз, ибн Сахль) и еврейских (Шмуэль ха-Нагид, Моше ибн Эзра, Йехуда Халеви) поэтов того времени, добавил к ним одну композицию на стихи великого суфийского поэта Джалаледдина Руми, и собрал для их исполнения большую интернациональную команду инструменталистов и вокалистов. Песни звучат на арабском и иврите, староиспанском и фарси. Поют эти старо-новые песни израильская певица сефардского происхождения Ана Нимуз, певец и исполнитель на уде из Ливана Морис Хедид, исполнители фламенко Триана Баутиста и Ишмаэль Фернандес, а играют на современных и традиционных инструментах также музыканты разных стран и направлений. Сам Солджер играет в этом проекте на гитаре (специально брал уроки фламенко) и клавишных, он же перевел на английский еврейские и арабские тексты.
Очень необычное, но сильное впечатление оставляет этот альбом. Меньше всего в нем от развлекательной музыки, больше всего – от этномузыкологии. Его интересно слушать, но еще лучше – смотреть. Солджер разместил в открытом доступе в Сети весь альбом. Там каждую композицию сопровождает свой видео-ряд: от старого немого кино, до работ Гойи и партнера Солджера по ряду проектов Виталия Комара, одного из основоположника соц-арта. Очень рекомендую!
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