Mareike Wiening - Metropolis Paradise

Metropolis Paradise – дебютный большой альбом (до этого был только ЕР) немецкой барабанщицы и композитора Марейки Вининг, изданный на лейбле известного трубача Дэйва Дугласа Greenleaf Music. Ранее ее имя на наших страницах не появлялось, а потому не обойтись без биографических подробностей. Марейка родилась в городе великого мейстерзингера Ганса Сакса – баварском Нюрнберге, а в юные годы много времени проводила в Норвегии. Рано начав изучать классическую школу игры на фортепьяно, а затем на флейте, она получила музыкальное образование в Манхайме и Копенгагене, играла в German Jazz Youth Orchestra, а в 2012 году отправилась для продолжения джазового образования в Нью-Йорк, где ее основными наставниками стали такие известные музыканты, как ударник Тони Морено и вибрафонист Стефон Харрис, а также аргентинский композитор Гильермо Кляйн.
Альбом из восьми авторских композиций Вининг записывала во главе акустического квинтета с участием ее земляка, контрабасиста Йоханнеса Фельшера, канадского гитариста Алекса Гудмэна (оба они сегодня тоже работают в Нью-Йорке), опытнейшего тенор-саксофониста Рича Перри и пианиста Дэна Тепфера, много работавшего с Ли Конитцем и заменившего в последнюю минуту ее сломавшего руку постоянного пианиста Глена Залески. Тут стоит добавить, что и Гудмэн, и Тепфер в свое время отмечались призами, как инструменталисты на одном из самых престижных европейских фестивалей в Монтре.
Прослушивание альбома, да и мнение самой Марейки Вининг, говорят о том, что Metropolis Paradise – это в большей степени композиторский альбом. Лишь в одной пьесе, Relations, она «приоткрыла» в чуть большей степени свое мастерство барабанщицы. В прочих же треках Марейка, как стержень ритм-группы вместе с Фельшером и Тепфером, поддерживает основных солистов – Перри и Гудмэна. Особенно я бы отметил последнего, демонстрирующего очень одухотворенную игру практически в каждом треке. В целом музыка Вининг построена на весьма непростых гармониях и замысловатых дуэтах с фортепьяно и сольных партиях Перри и Гудмэна. В ряде пьес в ее музыке слышится нечто раздумчиво-прохладное, северное, чем-то напоминающее музыку ЕСМ – может быть, «виноваты» тесные контакты Марейки со Скандинавией: Норвегией и Данией? Но эта тенденция постоянно вступает в контрапункт с другой, более горячей и динамичной, что нашло идеальное отражение в пьесе 2 in 1, где автор рефлексирует на темы разного ритма жизни в Европе и Нью-Йорке. Отдельно надо упомянуть также For a Good Day, навеянной творчеством пианиста Брэда Мельдоу, во многом повлиявшего на интерес Марейки к джазу, и финальную Free At Last, интересную своей тематикой. Ее Вининг написала в Германии в прошлом году, в рамках цикла работ посвященного отцу Реформации Мартину Лютеру. В музыке автор постаралась передать общность христианских идей немецкого теолога и носившего его имя в ХХ веке другого знаменитого человека, Мартина Лютера Кинга и назвала пьесу строками известной эпитафии Кингу. Вдумчивый и серьезный мастер, хорошо чувствующий современный язык джаза и уверенно им владеющий – так я бы суммировал впечатления от Metropolis Paradise.
© & (p) 2019 Greenleaf Music
8 tks / 53 mins
(Mareike Wiening – dr; Rich Perry – ts; Dan Tepfer – p; Alex Goodman – g; Johannes Felscher – b;)
Линк предоставлен hubtone PR
Леонид АУСКЕРН