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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Stratus Luna - Stratus Luna

стиль:
21.04.2019

Stratus Luna - Stratus Luna
Дебютный альбом Stratus Luna, бразильского ансамбля из Сан-Паулу с необычной историей. В Бразилии, как и во многих других странах, телевидение любит проводить конкурсы детских музыкальных талантов. Вот в таком конкурсе в 2007 году засветились совсем юные музыканты: братья Рикардо (9 лет) и Густаво (8 лет) Сантъяго, а также их 5-летний кузен Джованни Ленти. Детское трио попутешествовало по разным ТВ-каналам, вызывая умиление аудитории, но, как ни странно, не распалось и в дальнейшем. Мальчики росли, становились юношами, но интерес к музыке у них не ослабевал, а, напротив, становился все сильнее. В качестве ориентира для себя они выбрали не самбу с босса-новой, а прог-рок. Когда в конце 2017 года к ним присоединился басист Габриэль Гольфетти, квартет Stratus Luna сформировался окончательно.

Более юных музыкантов, играющих столь непростую музыку, как прог-рок, мне до сих пор слышать не доводилось: самому старшему, гитаристу Рикардо Сантъяго сейчас только 21 год, а самому младшему, ударнику Джованни Ленти – всего 17!. И уже первый альбом, названный без затей просто именем группы! Если бы возрастной рекорд был единственным достоинством коллектива, то говорить о нем, наверное, здесь было бы не уместно. Но в том-то и дело, что тинейджеры из Сан-Паулу играют на диво зрелую и содержательную музыку! Иначе вряд ли такой глубокий и тонкий знаток и ценитель прог-рока, как шеф нью-йоркского лейбла MoonJune Records Леонардо Павкович, взялся бы за дистрибуцию за пределами Бразилии альбома Stratus Luna, выпущенного бразильской фирмой MusicMagick.

Парни включили в альбом семь своих композиций. Что сказать? Конечно, сразу отмечаешь такую необычную вещь, как Zarabatana с ее смешанным, бразильско-индийским колоритом. В ней клавишник и флейтист Густаво Сантъяго играет еще и на ситаре. Приятно, что, музыкальную «индийскую картинку» Stratus Luna пишут совсем не «по МакЛафлину», что можно было бы предположить. Onírica – на мой вкус, лучшая композиция альбома: чуть печальная по мелодике, но очень привлекательная, хорошо сбалансированная композиция, где и гитары, и клавишные, и ритмика – все на своем месте. А вообще хочется особо отметить мастерство Густаво Сантъяго в игре на клавишных – на мой вкус, он самый сильный инструменталист в составе команды. Конечно, и ему, и остальным парням еще есть куда расти, но такой дебютный альбом в таком возрасте (опять возраст, никуда от него не деться!) заставляет говорить о Stratus Luna, как об очень перспективной команде.

© & (p) 2019 MusicMagick

7 tks / 47 mins

(Ricardo Santhiago - g, lap steel; Gustavo Santhiago - keyb, fl, sitar; Giovanni Lenti - dr, perc; Gabriel Golfetti – b;)

Линк предоставлен MoonJune Records

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия
музыкальный стиль
прог-рок
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