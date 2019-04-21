Stratus Luna - Stratus Luna

Английское слово summit уже давно и прочно вошло в русский язык и употребляется без всяких кавычек. Можно ли назвать саммитом то, что происходило в минском Музее-мастерской З.И.Азгура 11 декабря 2018 года? Думаю, да. Это был настоящий ...