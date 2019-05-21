The Security Project - Slowburn

Лейтесь, песни! Лейтесь над всей планетой песни Питера Гэбриэла и группы Genesis! И хотя группа Genesis уже ушла в историю, а давным-давно расставшийся с ней Гэбриэл увлечен совсем другими проектами, миллионы поклонников одного из самых выдающихся рок-музыкантов и группы, оказавшей фундаментальное воздействие на развитие прог-рока, по-прежнему хотят слушать на концертах их песни. В этом им уже семь лет помогает группа The Security Project. Да, это кавер-бэнд, но уж очень необычный. Во-первых, он составлен из музыкантов экстра-класса. Назову хотя бы имена ударника Джерри Маротты, много лет игравшего с Гэбриэлом, или гитариста Трея Ганна, бывшего музыканта King Crimson и основателя компании 7d Media. Во-вторых, музыканты The Security Project, чрезвычайно деликатно относясь к оригинальным вариантам, изыскивают креативные возможности вносить в исполняемые композиции и что-то свое. И, поверьте, им есть что сказать! Меня в общем-то не привлекают концерты кавер-бэндов, но на выступление The Security Project я пошел бы с огромным удовольствием.
А пока – слушаю их в записи. Несколько лет назад на сайте публиковалась рецензия на альбом Contact, а сегодня представляем вам новую работу группы – Slowburn. Это вновь концертный альбом, составленный из материалов американского тура The Security Project, состоявшегося в мае-июне 2018 года. К моему величайшему сожалению альбом не слишком велик: всего сорок минут звучания и семь композиций. Две песни взяты из альбома Genesis 1974 года The Lamb Lies Down On Broadway: одноименная титульная композиция того альбома и Fly On A Windshield, а остальные пять отражают ранний период сольной карьеры Гэбриэла – с 1977 по 1982 год. И мне было достаточно услышать в интерпретации The Security Project песню The Family and the Fishing Net (1982) с четвертого сольника Гэбриэла, чтобы что-то сладко защемило в душе и не отпускало до последней ноты последнего трека. Возможно, я не объективен, но это было просто великолепно! Чисто вокально-клавишно-гитарный прог-рок с упором именно на вокал: поют в группе все, кроме клавишника Дэвида Джеймисона, но главным вокалистом является Хэппи Роудс с ее уникальным четырехоктавным голосом. В современном прог-роке почти никто так не поет, больше в почете длинные инструментальные эпики, которых у The Security Project практически нет, хотя альбом и концертный: не считать же таковым все тот же восьмиминутный The Family and the Fishing Net. И это тоже придает особое своеобразие исполнению, ну, и потом – музыка Гэбриэла… Если вы поклонник Гэбриэла и Genesis – вы меня поймете и согласитесь с мнением маститого критика Анила Прасада: «Группа очень далеко ушла от стандартных схем трибьют-бэндов, насыщая песни новыми аранжировками и элементами, однако, сохраняя при этом дух материала. Поклонников Гэбриэла захватит этот высокооктановый стиль исполнения, полный драйва, решительности и энергии».
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