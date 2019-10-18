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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Keiji Haino / Merzbow / Balazs Pandi - Become The Discovered, Not The Discoverer

18.10.2019

Keiji Haino / Merzbow / Balazs Pandi - Become The Discovered, Not The Discoverer
Каждое имя на обложке альбома с длинным названием Become The Discovered, Not The Discoverer, выпущенного лондонским лейблом RareNoise Records – это своя история, свой путь в музыке. Мерзбау, чье настоящее имя звучит, как Масами Акита (р.1956) – икона нойз-музыки, наверное, самый авторитетный в мире музыкант этого жесткого направления. Корни своего творчества он видит в хэви-метал, прог-роке, фри-джазе и, разумеется, в ранней электронной музыке, так как именно электронные устройства – его главное средство самовыражения. Кроме того, Мерзбау – плодовитейший литератор, автор ряда книг и множества статей, посвященных, как правило, разным аспектам искусства, преимущественно авангардного. Его соотечественник Кейджи Хаино (р. 1952) начинал с увлечения авангардным театром, но творчество Doors развернуло его к музыке. Гитарист и вокалист, он участвовал в работе многих групп, в основном аван-прогового и фри-джазового направлений. За долгую карьеру Хаино работал с такими видными представителями авангардного джаза, как Петер Бретцман, Дерек Бэйли, Чарльз Гейл и Джон Зорн. Наконец, венгерский барабанщик Балаш Панди (р. 1983) – настоящий универсал, способный играть музыку любого стиля, а нам хорошо известный по многочисленным записям с разными составами на RareNoise Records и ставший своего рода home drummer’ом для этого лейбла.

Вместе это трио уже записало на RareNoise альбом Untroublesome Defencelessnes в 2016 году. Мне не доводилось его слышать, хотя целый ряд записей Мерзбау и Панди, в том числе совместных, можно найти в архивах jazzquad.ru. Что же до Кейджи Хаино, то ранее с его творчеством встречаться не приходилось. Тем интереснее было познакомиться со сделанной в феврале 2018 года записью, где два японских длинноволосых ветерана и их существенно более молодой венгерский коллега вновь встретились в студии. Как и в предыдущий раз, данный альбом – плод спонтанной импровизации. Как говорит об этой сессии Панди, «Это была 100% импровизация, ничего не добавлялось в пост-продукции, как и обычно, когда мы записываемся вместе. Никаких ограничений, никаких концепций, ничего. Только слышать друг друга и играть». Результатом сессии стали четыре больших, в среднем по четверти часа, импровизационных отрывка, объединенных в две двухчастные сюиты: Become The Discovered, Not The Discoverer и I want to learn how to feel everything in each single breath (оба названия придуманы Кейджи Хаино). Мерзбау помимо электроники использовал в этой сессии гитару, а Хаино, кроме голоса и гитары, впервые в жизни задействовал еще и оказавшуюся в студии бас-гитару. Как, чуть иронично замечает Панди, «в этот момент мы стали похожи на рок-группу».

Но какая уж тут рок-группа! Нойз высокой интенсивности, плотная стена звука, обрушивается на слушателя с первых секунд звучания Become The Discovered, Not The Discoverer. Электронную лавину весьма удачно структурируют и разрежают ударные. Панди очень хорош в этой записи, используя не только типичную аритмию, но и какие-то элементы регулярной игры. Вторая половина альбома, обе части I want to learn how to feel everything in each single breath, выглядят на фоне первой этакой фри-джаз-нойзовой балладой, благодаря заметному снижению интенсивности звука. При этом уровень изобретательности и импровизационной фантазии музыкантов здесь ничуть не меньше – просто его легче воспринимать не очень привычному к столь тотальному музицированию слушателю. Антье Хюбнер, шеф hubtone PR, присылая мне этот линк, писала: «Будь осторожен с музыкой Мерзбау. Это не для каждого уха». Мне остается переадресовать это предупреждение читателю и потенциальному слушателю. Думаю, смелых, любопытных и жаждущих нового и необычного оно не остановит!

© & (p) 2019 RareNoise Records

4 tks / 71 mins

(Keiji Haino – voc, g, b, electronics; Masami Akita – electronics, g; Balazs Pandi – dr;)

Линк предоставлен hubtone PR

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Венгрия, Япония
музыкальный стиль
авангард

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