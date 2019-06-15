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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

LI Xiangting & Cheng Yu - The Sound of Silk. Chinese Strings

стиль:
15.06.2019

LI Xiangting & Cheng Yu - The Sound of Silk. Chinese Strings
В 2019 году специализирующийся на этнической музыке британский лейбл ARC Music проявляет повышенное внимание к музыке Китая. С начала года здесь выходит уже третий альбом этой тематики. Как и ранее, наш сайт с удовольствием представляет своим читателям и потенциальным слушателям этнической музыки The Sound of Silk. Chinese Strings. «Шелковые звуки» - это может показаться поэтичной метафорой, но на самом деле музыка, исполняемая на инструментах, струны которых изготавливались из шелка, по официальной китайской классификации относятся к «шелковым». После альбома The Art of the Chinese Guzheng, посвященного древней китайской цитре гучжен, на сей раз мы знакомимся с двумя другими струнными, пришедшими из глубокой древности. Семиструнная цитра гуцинь, наряду с гучженом, относится к самым старым, известным еще во времена Конфуция. Подобно тому, как семь искусств были обязательными для европейских рыцарей, китайские аристократы, при дворе императора в особенности, обязаны были владеть четырьмя искусствами – игрой в китайские шахматы, каллиграфией, живописью тушью и игрой на гуцине. В 2003 году игра на гуцине была признана ЮНЕСКО памятником нематериальной культуры человечества. Четырехструнная лютня пипа пришла в Китай с Ближнего Востока по шелковому пути, она несколько «моложе» гуциня, но уже во времена династии Тан стала самым популярным инструментом, даже затмившим гуцинь.

Звучание этих инструментов представлено в исполнении таких выдающихся мастеров, представителей разных поколений, как Ли Сянтин и Чен Ю. Ли Сянтин – возможно, лучший в мире исполнитель на гуцине. Сегодня это прославленный музыкант, профессор Центральной Консерватории в Пекине, а когда-то, в 60-х годах, он учился в ней (кстати, вместе с отцом Чен Ю) и в годы «культурной революции» подвергался гонениям с запретом играть на «феодальных инструментах». Его партнерша по этой записи Чен Ю родилась в Пекине и овладевала искусством игры как на гуцине, так и на пипе в той же консерватории. С начала 90-х она живет в Лондоне, и фестиваль музыки на гуцине, проведенный в Лондоне в августе 2018 года, стал поводом для встречи в студии двух этих мастеров.

Открывают альбом сольные импровизации Ли и Чен. Ли играет на гуцине старинную (XV век) мелодию Drunken Ecstasy и свое собственное сочинение-воспоминание о посещении Англии Cambridge Revisited. Чен исполняет на пипе очень красивую традиционную тему Flying Snowflakes Touching the Pines. Впервые мы слышим голоса двух инструментов вместе лишь в четвертом треке – совместной импровизации Seven and Four (по числу струн на инструментах), а потом еще раз в импровизации, посвященной встрече музыкантов на лондонском фестивале: Silk London. Есть несколько пьес, где солирующей на пипе Чен Ю аккомпанирует на флейте сяо Ли Сянтин. Чен Ю играет соло также и на гуцине - в финальном треке Farewell, где мы впервые слышим ее голос, производящий в сочетании с музыкой потрясающее, какое-то магическое впечатление. Здесь на музыку американского композитора Ордуэя китайский поэт и буддистский монах Ли Шутонг положил свою лирику – блестящий финал очень интересного и просто обязательного для тех, кто интересуется китайской культурой альбома.

© & (p) 2019 ARC Music

13 tks / 64 mins

(LI Xiangting – guqin, xiao; Cheng Yu – guqin, pipa, voice;)

Линк предоставлен Amelia Zimmatore, ARC Music

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Китай
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