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Michalis Terzis - Bouzouki. The Sound Of Greece
22.06.2019
Бузуки, национальная разновидность лютни, - самый узнаваемый и самый популярный из традиционных греческих музыкальных инструментов. Именно его сделал названием своего нового, уже далеко не первого альбома на ARC Music, греческий композитор и пианист Михалис Терзис. С ним мы уже встречались год назад в изданном тем же британским лейблом альбоме A Tribute to Greece. Но там важную роль играл еще и вокалист Василис Скулас, а Bouzouki. The Sound Of Greece – проект чисто инструментальный.
Один из популярнейших современных греческих композиторов, много и весьма успешно работающий в сфере музыки для кино, Терзис предложил здесь коллекцию из четырнадцати своих композиций. И, конечно же, бузуки звучит в каждой из них, наряду с другими греческими народными инструментами, а также инструментами классическими: в записи, сделанной в Афинах в конце января и феврале 2019 года, участвовала большая группа музыкантов. Сам Михалис Терзис во всех пьесах играет на фортепьяно.
Если вы когда-либо слышали традиционную греческую музыку, то альбом вряд ли вас удивит: пьесы Терзиса основаны именно на ней, и в них есть все, что привлекает нас в музыке Греции: мелодичность, страсть, образность, танцевальный характер многих тем. Во многом музыка Греции перекликается с музыкой ее балканских соседей – славян и турок, но именно бузуки придает ей особое своеобразие. Бузуки широко используется в греческом городском фольклоре, который называется рембетико – этот стиль еще именуют греческим блюзом, за особую сладкую грусть мелодий, похожую на аналогичный городской фольклор другого уголка Средиземноморья – португальскую музыку фаду. И Михалис Терзис щедро отражает эти нюансы в пьесах из альбома Bouzouki. Лично мне особенно пришлись по душе The Dance Of The Dolphins, In Old Salamina Island, Bouzouki Fantasy. Здесь каждая нота дышит ленивой негой моря, ярким южным солнцем, темпераментом народа рыбаков и пастухов, народа, которому Европа в целом во многом обязана истоками своей культуры.
© & (p) 2019 ARC Music Productions
14 tks / 46 mins
(Michalis Terzis – p; Odysseas Papathanasiou-Terzis – perc; Vasilis Potiris - synths, acc; Yannis Sinanis ((tks 2, 3, 7, 9), Stelios Tzanetis (tks (4, 6, 8, 11) - bouzouki, tzouras, baglamas; Nikos Katsikis – bouzouki (tks 1, 5, 11, 12, 13), tzouras(tks 1, 13), baglamas(tk 1), mandolin(tk 13); Chr. Konstantinou, N. Tatasopoulos (tk 13), Panagiotis Stergiou (tk 14) – bouzouki; Thanasis Sofras – b; Nikos Sakas (tks 7, 8, 9, 10, 13), Takis Giannoy (tk 1) – classical g; Kyriakos Gouvendas - vi (tks 3, 6, 13); Dimitris Marinopoulos – g;)
Линк предоставила Amelia Zimmatore, ARC Music
Леонид АУСКЕРН
авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Греция
музыкальный стиль
балканская музыка
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