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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Roland Bühlmann - Crucial

стиль:
12.06.2019

Roland Bühlmann - Crucial
Швейцарский музыкант из небольшого городка Экинген в кантоне Золотурн Роланд Бюльман – настоящий универсал. Продюсер, композитор, мультиинструменталист с акцентом на гитару и родственные ей инструменты – все в одном лице. Возможно, в крохотном Экингене у него просто нет достойных партнеров, а скорее в силу особенностей своего творческого подхода, Роланд все предпочитает делать сам. И другое его увлечение, пинхол-фотография (то есть снимки, сделанные аппаратом без объектива, замененного микроотверстием, своего рода современный вариант камеры-обскуры) – жто тоже занятие сугубо индивидуальное. Именно такие фотоснимки Роланда украсили обложку альбома Crucial, уже третьего в его дискографии.

Восемь треков, разумеется, авторских. Бюльман играет здесь на множестве разных инструментов. Первая и основная группа - это электрогитара и бас-гитара, а также сходные инструменты: гиталеле (гибрид гитары и укулеле), мандола (родственница мандолины) и так далее. Сюда же надо добавить специальный сустейнер. Вторая группа инструментов – этнические. Сюда вошел еврейский ритуальный рог шофар, в который трубят на Рош-ха-Шана, струнный киннор, упоминаемый еще в Библии, африканский глмняный барабанчик уду. Наконец, третья группа – это вообще не инструменты, а разнообразные предметы, из которых Роланд извлекает конкретные звуки: от ножей и канистр и до винных бокалов. В письме автору этих строк Роланд специально подчеркивает, что не использовал при записи никаких сэмплов.

Сам Бюльман называет свою музыку сочетанием прог-рока и фьюжн. На мой взгляд, прог-рок здесчь главенствует, но в пару ему я поставил бы в первую очередь эмбиент, а также упомянул несомненную импровизационность и определенные джазовые элементы, в первую очередь модальные. Обилие используемых средств звукоизвлечения получает свое объяснение после первых же нескольких треков. Роланд чрезвычайно трепетно относится к нюансам звучания, которые гурманы с удовольствием посмакуют в первую очередь в его развернутых «космических» эмбиентных звуковых пейзажах, напоминающих ранний Pink Floyd: Higgayon, Arabon или Subconsciously. Но есть у него и вещи с явно роковыми корнями, скажем стартовая Kaiilen с ее глубоким тяжелым ритмом, титульная Crucial с акцентированной линией баса (эта пьеса напомнила мне таких классиков рока, как Iron Butterfly – работай они сегодня, In-A-Gadda –Da-Vida могла бы прозвучать в таком же духе). Наконец, масса «вкусностей» для ценителей гитарного звука – особенно в Buzzing (отличная гитара с сустейном, этакая рага не индийского происхождения) или Miserere. Мастеринг альбома выполнял такой видный гитарист, как британец Марк Уингфилд (хорошо знакомый нашим читателям по релизам MoonJune Records). Бюльман с понятной гордостью цитирует в письме его слова: «Поздравляю с альбомом, звучит фанатастически, мне было очень приятно работать над ним!». Что ж, такому мастеру, как Уингфилд, можно верить, а, посмаковав Crucial, полностью с ним согласиться. ПО крайней мере со мной так и произошло.

© & (p) 2019 Roland Bühlmann

8 tks / 61 mins

(Roland Bühlmann – el.g, el.b, Aeon sustainer (tks 1, 2, 4, 8), grasses (tks 3, 6), guitalele (tks 1, 4), hanottere (tk 1), kinnor (tks 1, 6, 7), mandola (tk 5), shofar (tk 4), voice (tk 7), whistle (tk 3), wine glasses (tks 1, 8), percussion: branches, knifes, leaves, oil tank, stones, udu (tk 6), wrenches;)

Диск предоставил Roland Bühlmann

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Швейцария
музыкальный стиль
прог-рок, эмбиент
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