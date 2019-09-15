The Jim Robitaille Group - A View From Within

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Гамбия, Египет, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2019 г.

The Jim Robitaille Group - A View From Within

15.09.2019

The Jim Robitaille Group - A View From Within
Вот и еще одно имя из каталога артистов лейбла Whaling City Sound становится ближе нашим читателям. Гитарист и композитор Джим Робитейл впервые выпустил альбом под названием To Music с этим логотипом еще в далеком 2004 году, и альбом тот оказался весьма успешным. Прошло полтора десятка лет, которые профессор университета Массачусетс Дартмут заполнил активной преподавательской деятельностью, выпуском книг и пособий по искусству игры на гитаре, телевизионными выступлениями. Время от времени Робитейл давал концерты, выступая с весьма известными джазовыми исполнителями. И вот, в 2019 году Whaling City Sound готовит к выпуску 4 октября нового альбома The Jim Robitaille Group под названием A View From Within.

Вновь, как и пятнадцать лет назад, рядом с Робитейлом мы видим неувядаемого и неутомимого Дэйва Либмэна, одного из лучших (причем, уже много лет) сопрано-саксофонистов мира. Ритм-группу в квартете Робитейла составляют опытные мастера: басист Тони Марино и ударник Алекс Ритц. «Взгляд изнутри», название программы и ее титульной композиции, предполагает глубину и тщательность работы, нестандартность подхода. Что ж, профессорскую основательность и широкий кругозор в сфере современного мэйнстрима Джим Робитейл демонстрирует во всех девяти треках этой новой работы. Гитарная техника исполнения отличается изяществом и креативностью, а как композитор, лидер квартета пишет разнообразные и, каждая по-своему, интересные темы. Я бы отметил особо лиричную тонкость Nightfall и скупой по эмоциям, но несомненный драйв Softly, As In A Morning Sunrise. Разумеется, нельзя переоценить вклад Либмэна в эту работу. Его саксофон, особенно, когда Дэйв играет на сопрано, не просто великолепно “слышит» гитару лидера, откликаясь на малейшие изменения ее линии, но звучит чрезвычайно эмоционально, буквально говорит человеческим голосом. Более рассудительный и даже холодноватый Робитейл и горячий джазовый сангвиник Либмэн составляют вместе чуть ли не идеальную пару, если говорить о взаимодействии гитары и саксофона. На должном уровне поддерживают своих солистов и Марино с Ритцем, что особенно выпукло проявилось в таких треках, как Port Of Origin и What Is This Thing Called Love. Когда-то To Music добрался до весьма высоких позиций в джазовых чартах JazzWeek. Думаю, что и новой работе The Jim Robitaille Group уготована та же участь.

© & (p) 2019 Whaling City Sound

9 tks / 71 mins

(Jim Robitaille – g, Nylon String g; Dave Liebman – ss, ts; Tony Marino – b; Alex Ritz – dr;)

Линк предоставлен Mixed Media

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2019 г.

Akira Tana & Otonowa - Ai-Sahn-Sahn – Love’s Radiance

  • стиль: джаз, джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США, Япония
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Когда речь заходит о японском джазе, обычно представляют себе нечто, густо приправленное этникой или безюашенный радикальный авангард, до которого японцы тоже большие мастера. Но вот барабанщик Акира Тана (р.1952) сумел завоевать ...
подробнее
15.09.2019

Akku Quintet - Depart

  • стиль: джаз, джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Швейцария
  • музыкальный стиль: авангард
О тритоново-минималистских подвигах швейцарской группы Sonar, как в своем изначальном составе, так и с участием Дэвида Торна и Билла Ласуэлла мы немало писали в последнее время. А сегодня у нас на сайте гостит другая швейцарская команда, ...
подробнее
15.09.2019

Alex Nakhimovsky / June Bisantz - Love’s Tango

  • стиль: джаз, джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Россия, США
  • музыкальный стиль: Латинский джаз, смус джаз
Несколько лет назад, а точнее – в 2015 году, я с удовольствием рецензировал на нашем сайте очень хороший альбом-трибьют Чету Бейкеру It’s Always You вокалистки из Коннектикута Джюн Бизанц. Уже тогда внимание привлекла и работа ...
подробнее
15.09.2019
© 2019 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com