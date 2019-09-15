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The Jim Robitaille Group - A View From Within
15.09.2019
Вот и еще одно имя из каталога артистов лейбла Whaling City Sound становится ближе нашим читателям. Гитарист и композитор Джим Робитейл впервые выпустил альбом под названием To Music с этим логотипом еще в далеком 2004 году, и альбом тот оказался весьма успешным. Прошло полтора десятка лет, которые профессор университета Массачусетс Дартмут заполнил активной преподавательской деятельностью, выпуском книг и пособий по искусству игры на гитаре, телевизионными выступлениями. Время от времени Робитейл давал концерты, выступая с весьма известными джазовыми исполнителями. И вот, в 2019 году Whaling City Sound готовит к выпуску 4 октября нового альбома The Jim Robitaille Group под названием A View From Within.
Вновь, как и пятнадцать лет назад, рядом с Робитейлом мы видим неувядаемого и неутомимого Дэйва Либмэна, одного из лучших (причем, уже много лет) сопрано-саксофонистов мира. Ритм-группу в квартете Робитейла составляют опытные мастера: басист Тони Марино и ударник Алекс Ритц. «Взгляд изнутри», название программы и ее титульной композиции, предполагает глубину и тщательность работы, нестандартность подхода. Что ж, профессорскую основательность и широкий кругозор в сфере современного мэйнстрима Джим Робитейл демонстрирует во всех девяти треках этой новой работы. Гитарная техника исполнения отличается изяществом и креативностью, а как композитор, лидер квартета пишет разнообразные и, каждая по-своему, интересные темы. Я бы отметил особо лиричную тонкость Nightfall и скупой по эмоциям, но несомненный драйв Softly, As In A Morning Sunrise. Разумеется, нельзя переоценить вклад Либмэна в эту работу. Его саксофон, особенно, когда Дэйв играет на сопрано, не просто великолепно “слышит» гитару лидера, откликаясь на малейшие изменения ее линии, но звучит чрезвычайно эмоционально, буквально говорит человеческим голосом. Более рассудительный и даже холодноватый Робитейл и горячий джазовый сангвиник Либмэн составляют вместе чуть ли не идеальную пару, если говорить о взаимодействии гитары и саксофона. На должном уровне поддерживают своих солистов и Марино с Ритцем, что особенно выпукло проявилось в таких треках, как Port Of Origin и What Is This Thing Called Love. Когда-то To Music добрался до весьма высоких позиций в джазовых чартах JazzWeek. Думаю, что и новой работе The Jim Robitaille Group уготована та же участь.
© & (p) 2019 Whaling City Sound
9 tks / 71 mins
(Jim Robitaille – g, Nylon String g; Dave Liebman – ss, ts; Tony Marino – b; Alex Ritz – dr;)
Линк предоставлен Mixed Media
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим
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