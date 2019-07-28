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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Hiroe Sekine - Hiroe's Spirit

28.07.2019

Hiroe Sekine - Hiroe's Spirit
Первое для меня знакомство с творчеством Хирое Секине, джазовой пианистки, композитора, аранжировщика и бэнд-лидера, оказалось очень приятным. Это по-настоящему творческий человек, не останавливающийся на достигнутом и постоянно находящийся в поиске. Об этом свидетельствует и ее путь в джазе. Уроженка Японии, Хирое с 1993 года живет в Лос-Анджелесе и именно здесь записала в 2010 году свой первый альбом a-mé («Дождь» по-японски). Уже тогда сложился ставший для нее впоследствии привычным тип программы: джазовые стандарты плюс собственные сочинения, уже тогда продюсировал альбом фронтмэн известной группы YellowJackets Рассел Ферранте и уже тогда в составе аккомпанирующей группы работал саксофонист Боб Шеппард. Через два года появился связанный с дебютником даже названием и сходный по стилю After the Rainfall. Здесь впервые с Секине работал и гитарист Лэрри Кунс. Концептуальный шаг вперед был сделан в 2017 году альбомом One World One Sun, где Секине работала над синтезом джаза и этнической музыки разных стран.

И вот – четвертый альбом Хирое под названием Hiroe's Spirit. Его обложка показалась мне чуть слащавой и со слишком прямолинейным символизмом, но в музыке все оказалось значительно интереснее. Хирое предпочитает работать с уже известными ей партнерами: неизменным продюсером ее работ остался Ферранте, а среди музыкантов, участвовавших в записи, мы вновь видим имена Шеппарда, Кунса, басиста Майкла Валерио. А вот идея у Hiroe's Spirit изменилась по сравнению с предыдущими работами: в этом альбоме Секине обратилась к синтезу джаза и академической музыки. Сам по себе этот интерес не нов, работ в этом ключе хватает, достаточно вспомнить давнуюю теорию «третьего течения» Гюнтера Шуллера. Но решение, найденное Секине, абсолютно самостоятельно, интересно и не оставляет сомнений в джазовом характере альбома в целом.

Половина композиций альбома – авторские работы Хирое Секине. Каждая из них хороша по-своему. На меня сильное впечатление произвела пьеса A-Me с басовым интро, отличными фортепьянными партиями Хирое, связывающими между собой линии гитары и вибрафона (Чейс Джексон). Bevel безукоризненно академична по форме при качественном джазовом содержании, а в La Plume вновь прекрасно звучит перекличка гитары и фортепьяно. В джазовой интерпретации представила Секине две пьесы очень разных академических мастеров: Pavane pour une Infante Defunte французского импрессиониста Мориса Равеля и Träumerei ( на обложке в названии этой пьесы допущена описка), самой известной вещи из «детского цикла» немецкого романтика Роберта Шумана – и в обоих случаях «перевод на джазовый» выполнен убедительно и с большим уважением к оригиналам. Ничуть не менее интересны два других кавера: джазовый стандарт I Hear A Rhapsody и знаменитая Ave Maria. К сожалению, здесь составители альбома (а, может быть, и сама Хирое) поверили музыкальной мистификации автора этой прекрасной пьесы Владимира Вавилова, приписавшего ее итальянскому композитору XVI века Джулио Гаслини. Впрочем, сама музыка от этого ничуть не проиграла – ни в оригинале, ни во вдохновенной джазовой версии очень талантливой японо-американской пианистки Хирое Секине.

© & (p) 2019 Blue Canoe Records

8 tks / 47 mins

(Hiroe Sekine – p; Bob Sheppard – ss, fl; Larry Koonse – g; Abraham Laboriel – b, voc (tk 6); Michael Valerio – b; Akira Jimbo – dr, perc (tks 3-6); Jamey Tate - dr (tks 1,2, 7,8); Chase Jackson – vibe; Charlie Bisharet – vi, viola; Cameron Stone, Jacob Braun – cello;)

Линк предоставлен Scholz Productions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США, Япония
музыкальный стиль
академическая музыка, мэйнстрим, третье течение
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