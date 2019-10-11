|
Michel Maurer Meridian - The Shape Of Noon
11.10.2019
За плечами барабанщика и композитора из Женевы Мишеля Маурера довольно пестрая карьера. Этот музыкант играл и импровизационную музыку, и метал, и панк-рок, выступал на самых престижных джазовых фестивалях у себя в стране – в Монтре и в Лугано, играл в Германии и Франции, Канаде и на Кубе, а с 2013 года переехал в Нью-Йорк и со своим трио стал частью здешней сцены импровизационной музыки. The Shape Of Noon – первый альбом его нового проекта Meridian. Это квартет, в который, помимо Маурера, входят его американские коллеги – гитарист Алекс Левин, тенор-саксофонист Пейтон Пленинджер и басист Бен Ролстон.
Вся музыка The Shape Of Noon сочинена Маурером. Кроме того, Мишель настоял, чтобы все музыканты выучили не только свою партию, но и каждую композицию в целом, чтобы обеспечить ее более глубокое и полное понимание. В результате пять пьес из семи были записаны с первой же попытки без каких-либо дублей, да и студийная работа с двумя остальными велась чрезвычайно деликатно, чтобы сохранить первоначальное настроение и дух записи. Как говорит сам Маурер, «Когда слушаешь музыку, ее невозможно увидеть, и название пьесы добавляет тот визуальный элемент, который публика и сами музыканты могут себе представить».
Это действительно важно, для той стилистики, в которой играет Meridian. А стилистику эту я определил бы, как джаз свободной формы. Здесь нет солистов и сайдменов, здесь важен не просто каждый исполнитель и не просто их взаимодействие друг с другом, а очень тонкая взаимосвязь между протяженностью звука, его высотой и окраской в этом самом, постоянно меняющемся взаимодействии. Если музыка по природе своей абстрактна, то такой атональный и аритмичный джаз абстрактен вдвойне, это, как шахматы Фишера по сравнению с обычными шахматами. И, конечно, названия помогают нашему воображению понимать такую музыку. Наверное, именно поэтому Мишель на старте пьесы Distortion единственный раз позволил себе небольшое соло на ударных. Сам же он говорит о музыке The Shape Of Noon весьма поэтично: «Музыка, которую мы играем, - хрупка и эфемерна, она - это эхо тех минут и секунд, которые одновременно протекают в наших жизнях. The Shape Of Noon – это коллекция пьес, фиксирующих состояние ума, которое было у Алекса, Пейтона, Бена и меня в тот день 13 мая 2018 года, когда мы записывали семь треков в студии звукозаписи Figure 8 в Бруклине». Что-либо добавить тут трудно, надо просто отвлечься от повседневности и сесть послушать музыку…
© & (p) 2019 Next Level
7 tks / 44 mins
(Alex Levine – g; Peyton Pleninger – ts; Ben Rolston – b; Michel Maurer – dr;)
Линк предоставил Nick Finzer, Outside in Music
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США,
Швейцария
музыкальный стиль
авангард
Расскажи друзьям:
подробнее
Лаконичная черно-белая графика, рояль и клоун – такую обложку выбрал украинский пианист и композитор Фима Чупахин для своего американского дебютника. Фима – это не фамильярность со стороны автора этих строк, именно так ...
подробнее
Альбом из Африки, необычный, яркий и экзотический, как тропическая бабочка. Столь же необычна и история его появления. Началась она совсем не с музыки, а с литературы. В 2018 году базирующаяся в Найроби, Кения организация Positively ...
подробнее
Мне доводилось слушать и обозревать работы швейцарского трубача Франко Амборозетти разных лет. В 2019 году ему, ровеснику Чика Кориа или Эдди Дэниэлса, исполняется 78 лет: так сказать, осень патриарха. Но и осень бывает разной: бывает ...