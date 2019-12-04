Negroni’s Trio - Acustico

Negroni’s Trio существует с 2002 года и Acustico – уже десятый его альбом. Семейный на две трети коллектив создали отец и сын Негрони, пригласив в качестве контрабасиста Джоша Аллена. Негрони – пуэрториканцы по происхождению. Отец, пианист, композитор и аранжировщик Хосе Рамон Негрони, очень глубоко и профессионально занимался академической музыкой. Сын, барабанщик Номар Негрони, как и отец, родился в Пуэрто-Рико в 1981 году, но с 1995 года переехал в Майами, закончил колледж Беркли в Бостоне и играл со многими звездами джаза и латинского джаза, включая Артуро Сандоваля, Алессандро Санса и Оз Ноя.
Латинский джаз – это музыка, которую играет и Negroni’s Trio. Правда, это довольно специфичный латинский джаз, который не похож на многие известные образцы. Конечно, тут сказывается солидный академический бэкграунд Негрони-отца, автора большинства композиций ансамбля. Но дело не только в этом. Мы привыкли, что два наиболее мощных течения в латинском джазе, афро-кубинский и бразильский джаз, отличает сильное влияние африканского компонента этой музыки. В джазе, который исповедует Negroni’s Trio, если можно так выразиться, значительно больше Испании, чем Африки.
И Acustico, на мой взгляд, убедительно подтверждает этот тезис. В альбом вошло одиннадцать композиций, из которых две написал Номар Негрони, шесть – его отец, и три кавера, из которых нельзя не упомянуть интерпретацию Tempus Fugit классика бопа Бада Пауэлла. Хотя альбом чисто инструментальный, в No Me Voy De Aquí и Ciclos Номар еще и подпевает основной теме. Но это уже как бы вишенка на торте, а в основе саунда группы – очень четкая, рациональная и выверенная работа пианиста Хосе Рамона. При этом Негрони-старший может быть и весьма романтичным, как, например, в María Cervantes. Ударные Негрони-младшего очень чутки к игре лидера, Номар умело и изобретательно ведет ритмическую линию при поддержке не столь внешне эффектного (что поделать, «должность» такая) Джоша Аллена. Впрочем, в одной из самых приятных пьес альбома, Air, и он получил свой сольный эпизод – и воспользовался этим в полной мере. А пиком альбома мне показалась композиция Ciclos, исполненная музыкантами с прямо-таки огненным темпераментом. Но и помимо нее, Acustico не даст поклонникам латины заскучать при прослушивании.
© & (p) 2019 Sony Music Latin
11 tks / 47 mins
(José Ramón Negroni – p; Nomar Negroni - dr; Josh Allen – b;
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Леонид АУСКЕРН