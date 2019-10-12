Guillaume Muller - Sketches Of Sound

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Гамбия, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Guillaume Muller - Sketches Of Sound

12.10.2019

Guillaume Muller - Sketches Of Sound
Нью-Йорк стал точкой, в которой пересеклись творческие и жизненные пути музыкантов этого квинтета. Басист Ги Дювньо проделал путь из Франции в Нью-Йорк через Бразилию, где он довольно долго жил и работал. Путь в Нью-Йорк для альт-саксофониста Нино Венгера лежал из швейцарского Цюриха. Англо-французского происхождения пианист Джим Фанелл, кажется, объездил весь мир, прежде, чем очутиться в Нью-Йорке. Только ударник Джош Бейли в этом составе – американец по рождению. И, наконец, лидер квинтета, тот, кто собрал в один коллектив этих музыкантов – гитарист и композитор Гильом Мюллер. Парижанин, он начал играть на гитаре еще тинейджером, тогда же увлекся джазом. Далее – маршрут, характерный для множества европейских, израильских, японских молодых людей, влюбленных в джаз: в 2012 году Гильом отправился за океан, на учебу в известный колледж Беркли в Бостоне. После его окончания в 2015 году Мюллер перебрался в Нью-Йорк, стал работать здесь, и к январю 2019 года собрал всех вышеперечисленных музыкантов для записи своего первого альбома в качестве лидера - Sketches Of Sound.

Семь треков, из которых один кавер и шесть авторских композиций чем-то неуловимо похожи. Возможно, дело в преобладающем в них минорном настроении. Мне было приятно слушать Sketches Of Sound именно теперь, когда за окном в наших краях осень, ветер свирепо сносит с деревьев пожелтевшую листву, а музыка Гильома и его коллег навевает некую сладкую грусть по уходящему теплу. Такие пьесы, как стартовая Lullaby for a Capybara (чем-то близка оказалась музыкантам эта южноамериканская водяная свинка), Blue Ballad (тут само название говорит за себя) или Alone Together (тоже весьма красноречивое название) отличает очень сбалансированный саунд при несомненном техническом мастерстве музыкантов. Я подумал о том, что музыка Мюллера, наверное, хорошо будет звучать в небольших уютных кафе, это камерный джаз, малопригодный для больших сцен. Впрочем, такая пьеса, как Flying Bison с чувственным басовым интро сделана в несколько ином ключе и тоже сделана очень интересно. Для меня две не похожие друг на друга пьесы стали персональными фаворитами: Alone Together и Flying Bison. Дебют Гильома Мюллера в обеих ипостасях – и гитариста, и композитора – позволяет ждать еще много любопытного от этого нью-йоркского француза.

© 2019 Guillaume Muller

7 tks / 48 mins

(Guillame Muller- g; Nino Wenger-as; Jim Funnell-p; Gui Duvgnau-b; Josh Bailey-dr;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США, Франция, Швейцария
музыкальный стиль
мэйнстрим

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2019 г.

Doug MacDonald Quartet - Organisms

  • стиль: джаз, джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Когда сразу три промотерских компании почти одновременно присылают линк на скачивание нового альбома, это дает определенное представление о масштабе промо-акции и подогревает интерес к релизу. Еще более он возрастает, при взгляде на состав ...
подробнее
12.10.2019

Dover Quartet - The Curtis Session

  • стиль: джаз, джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: академическая музыка
Кертисовский институт музыки в Филадельфии – один из главных и наиболее престижных центров музыкального образования в США. Именно с ним связаны все «действующие лица» проекта The Curtis Session. Композитор Эрик Сесслер ...
подробнее
12.10.2019

Dred Scott - Dred Scott Rides Alone

  • стиль: джаз, джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Дред Скотт вырос в Сент-Луисе, квалифицированным музыкантом с хорошей репутацией стал в Сан-Франциско, а сейчас живет в Нью-Йорке. Пианист по музыкальной специализации, он является очень разносторонним исполнителем. Это заметно по кругу ...
подробнее
12.10.2019
© 2019 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com