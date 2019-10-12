Guillaume Muller - Sketches Of Sound

Нью-Йорк стал точкой, в которой пересеклись творческие и жизненные пути музыкантов этого квинтета. Басист Ги Дювньо проделал путь из Франции в Нью-Йорк через Бразилию, где он довольно долго жил и работал. Путь в Нью-Йорк для альт-саксофониста Нино Венгера лежал из швейцарского Цюриха. Англо-французского происхождения пианист Джим Фанелл, кажется, объездил весь мир, прежде, чем очутиться в Нью-Йорке. Только ударник Джош Бейли в этом составе – американец по рождению. И, наконец, лидер квинтета, тот, кто собрал в один коллектив этих музыкантов – гитарист и композитор Гильом Мюллер. Парижанин, он начал играть на гитаре еще тинейджером, тогда же увлекся джазом. Далее – маршрут, характерный для множества европейских, израильских, японских молодых людей, влюбленных в джаз: в 2012 году Гильом отправился за океан, на учебу в известный колледж Беркли в Бостоне. После его окончания в 2015 году Мюллер перебрался в Нью-Йорк, стал работать здесь, и к январю 2019 года собрал всех вышеперечисленных музыкантов для записи своего первого альбома в качестве лидера - Sketches Of Sound.
Семь треков, из которых один кавер и шесть авторских композиций чем-то неуловимо похожи. Возможно, дело в преобладающем в них минорном настроении. Мне было приятно слушать Sketches Of Sound именно теперь, когда за окном в наших краях осень, ветер свирепо сносит с деревьев пожелтевшую листву, а музыка Гильома и его коллег навевает некую сладкую грусть по уходящему теплу. Такие пьесы, как стартовая Lullaby for a Capybara (чем-то близка оказалась музыкантам эта южноамериканская водяная свинка), Blue Ballad (тут само название говорит за себя) или Alone Together (тоже весьма красноречивое название) отличает очень сбалансированный саунд при несомненном техническом мастерстве музыкантов. Я подумал о том, что музыка Мюллера, наверное, хорошо будет звучать в небольших уютных кафе, это камерный джаз, малопригодный для больших сцен. Впрочем, такая пьеса, как Flying Bison с чувственным басовым интро сделана в несколько ином ключе и тоже сделана очень интересно. Для меня две не похожие друг на друга пьесы стали персональными фаворитами: Alone Together и Flying Bison. Дебют Гильома Мюллера в обеих ипостасях – и гитариста, и композитора – позволяет ждать еще много любопытного от этого нью-йоркского француза.
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