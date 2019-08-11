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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Ricardo Peixoto - Scary Beautiful

11.08.2019

Ricardo Peixoto - Scary Beautiful
Гитарист Рикардо Пейшоту родился в Бразилии, в Рио-де-Жанейро, а сейчас живет в Калифорнии, в районе Сан-Франциско. Эти две географические точки словно символизируют его постоянные челночные перемещения из Южной Америки в Северную и обратно. Они начались еще в детстве Рикардо. Мать умерла, когда ему было семь, первую пластинк (это была запись Рэя Чарльза) он получил в восемь, а в девять начал учиться игре на фортепьяно. Отец Рикардо, профессор математики, прподавал в целом ряде американских университетов, и сын ездил по Америке и возвращался в Бразилию вместе с ним. К своему постоянному инструменту, гитаре, он пришел довольно поздно, уже в семнадцать, играя на слух. Потом Пейшоту начал изучать искусство игры на классической гитаре, а затем пришел к джазу. Любовь к импровизационной музыке привела его в известный колледж Беркли, где среди педагогов были Пэт Мэтини и Гэри Бартон. Из Сан-Франциско, ставшего его постоянным домом в Америке, он часто ездил в Бразилию, а также гастролировал по всему миру с такими музыкантами, как Флора Пурим и Айрто Морейра, Бад Шенк, Дом Ум Ромао, Клаудио Родити и Артуро Сандоваль.

Во главе группы Terra Sul Пейшоту записал свой первый альбом Kindness of Strangers, потом последовал Inverse Universe, где с Пейшоту работал великий бельгийский гармошечник Тутс Тиллеманс, а также бразильская вокалистка Клаудиа Виллела. Она участвовала и в записи нового, третьего по счету альбома Рикардо Пейшоту, который он назвал Scary Beautiful. К записи этого проекта Пейшоту привлек очень большую группу бразильских и американских музыкантов, включая духовиков и струнников. Из списка первых здесь много имен, знакомых по проектам бразильского пианиста и композитора Антонио Адольфо, а среди американцев нельзя не упомянуть такого видного мастера, как Пол МакКендлесс, играющий здесь на сопрано-саксофоне.

Альбом полностью авторский: десять композиций от Рикардо Пейшоту, который играет на акустической семиструнке и электрогитаре. Уже в стартовой пьесе Circles впечатляет дуэт его акустической гитары с сопрано-саксофоном МакКендлесса. В этой пьесе бразильского не так много, зато такие композиции, как Santos e Demonios, Simpática, Pixinguinga и Baião de Tres, - это музыкальные приветы из разных регионов Бразилии (преимущественно северо-восточная байяо, но и шоро из Рио), переплавленные автором в характерные джазовые идиомы, но не утерявшие при этом своего национального колорита. А вот Noturna («Ноктюрн» по-португальски), лиричная сольная импровизация Рикардо, заставляет вспомнить о его классической гитарной школе. Столь же интересный, сколь и многоликий, гитарист Рикардо Пейшоту наверняка доставит слушателям Scary Beautiful немало приятных моментов.

© & (p) 2019 Moving Finger Music

10 tks / 47 mins

(Ricardo Peixoto – 7-string ac.g, el.g; Ken Cook, Marcos Silva – p; Cliff Hugo, Scott Thompson, Aaron Germain – b; Rafael Barata, Kendrick Freeman, Mike Shapiro – dr; Bob Afifi – fl; Paul McCandless – ss; Harvey Wainapel – cl, bass cl; Jesse Sadoc – flg; Marcelo Martins – ts; Aidivas Ayres – tb; Paul Hanson – bassoon; Kyle Bruckman – oboe; Rob Reich – acc; Luiz Brasil – tenjr g, perc; John Santos, Brian Rice, Ricardo Guerra – perc; Bernardo Bessler, Priscilla Plata Rato – vi; Marie Christine Bessler – viola; Marcus Ribeiro de Olivera – cello; Claudia Villela – voice;)

Линк предоставлен Holly Cooper, Mouthpiece Music

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия, США
музыкальный стиль
Латинский джаз, мэйнстрим
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