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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Akira Tana & Otonowa - Ai-Sahn-Sahn – Love’s Radiance

стиль:
27.05.2019

Akira Tana & Otonowa - Ai-Sahn-Sahn – Love’s Radiance
Когда речь заходит о японском джазе, обычно представляют себе нечто, густо приправленное этникой или безюашенный радикальный авангард, до которого японцы тоже большие мастера. Но вот барабанщик Акира Тана (р.1952) сумел завоевать заслуженную известность и уважение коллег, играя преимущественно мейнстрим. Возможно, дело здесь в том, что японец по крови, Тана родился и рос в США: он уроженец Пало-Альто в Калифорнии, где живет большая японская диаспора. С кем только он не играл – от Гиллеспи до Шарля Азнавура. А в 2012 году он основал ансамбль Otonowa, с которым выпустил два альбома, представляемый сегодня Ai-Sahn-Sahn – Love’s Radiance стал уже третьим диском Тана с Otonowa.

Ансамбль этот был основан с чисто утилитарной, но благородной целью. Как известно, в 2011 году в Японии произошло сильное землетрясение, вызвавшее рарушительное цунами, в свою очередь приведшее к аварии на атомной электростанции в Фукусиме – самой серьезной после Чернобыля. Акира Тана собрал ансамбль для гастрольных туров, в ходе которых доход от концертов шел фондам помощи жертвам всех этих бедствий в Японии. Не знаю, продолжает ли Otonowa эту практику по сей день, но уважение такой шаг безусловно вызывает.

Третий альбом Otonowa Акира Тана записывал с полностью японской командой музыкантов – как американских японцев, так и тех, кто родился в Стране Восходящего Солнца. Основной состав Otonowa – это квартет с мультиинструменталистом Масару Кога в качестве фронтмена и ритм-группой. Кроме того, в записи участвовало еще трое гостей проекта, включая классного трубача (здесь он играл на корнете) Тецуя Тацуми из Токио. В саунд группы вошли и традиционные японские инструменты: Кога играет не только на классической флейте, но и на сякухати, Секо Хикаге, единственная дама в составе, играет на кото, а компанию Тана составил на традиционных японских барабанах тайко и перкуссии еще один американский японец – Кенни Эндо.

Все композиции альбома указаны на конверте с японским названием и его английским переводом. Все – кроме финальной: Peace. Составлена программа из популяоных японских мелодий – как традиционных, так и современных. И излагают их Тана и его партнеры на хорошем джазовом языке. А что такое хороший язык? Это богатый словарный запас, образная речь, хорошая артикуляция, грамотное построение фраз. Все это – в перводе на джазовый – у Otonowa есть. Но и мелодические линии оригиналов музыкантам тоже удалось сохранить. Наверное, поэтому так приятно слушать Port Of Habu – Habu No Minato или титульную Ai-Sahn-Sahn – Love’s Radiance, как впрочем и весь этот симпатичный альбом.

© & (p) 2019 Vega Reords

11 tks / 59 mins

(Masaru Koga – ts,ss, fl, shakuhachi; Art Hirahara – p; Noriyuki Ken Okada – b; Akira Tana – dr,fan drums, bongos; with Shoko Hikage – koto; Kenny Endo - taiko, perc; Tetsuya Tatsumi – co;)

Линк предоставлен Holly Cooper, Mouthpiece Music

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США, Япония
музыкальный стиль
мэйнстрим
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