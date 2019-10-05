Artyom Manukyan - Alone

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Гамбия, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Artyom Manukyan - Alone

05.10.2019

Artyom Manukyan - Alone
Четыре года, прошедших с момента издания Citizen, первого «американского» альбома родившегося, выросшего и получившего музыкальное образование в Ереване, а ныне живущего в Лос-Анджелесе виолончелиста Артема Манукяна (обзор той работы вместе с подробностями биографии музыканта есть в соответствующем разделе сайта), были заполнены концертными турами и выступлениями с собственной группой, коллаборациями со многими известными мастерами американского джаза, сочинением музыки для кино и телевидения и – подготовкой к новым собственным проектам. Дискографию Артема пополнил изданный, как и его предшественник, лейблом Ghost Note Records альбом Alone.

В отличие от Citizen, этот проект состоит полностью из авторских композиций Манукяна, а вот играет он один, несмотря на «одинокое» название альбома, только в четырех треках из десяти, включая, разумеется, и титульную. Впрочем, даже в этих пьесах возникает ощущение, что звучит дуэт, а порой и трио (когда Артем использует перкуссионные свойства корпуса инструмента) музыкантов. На своей страничке в Facebook Манукян называет себя «не совсем таким виолончелистом, к которым вы привыкли». И это действительно так. Сочетание солиднейшей академической базы, джазового подхода к исполнению и опыта игры в качестве басиста делает его игру уникальной. Я не услышал в альбоме в принципе каких-то слабых или неубедительных пьес, но, так уж получилось, что к его вершинам отнесу прежде всего именно сольные вещи Артема: помимо титульной, это изумительная по красоте «испанская фантазия» The Form, которую хочется слушать еще и еще, парад возможностей инструмента Celloart и композиция Next Step, где Манукян заставил меня вспомнить скрипичного джазового виртуоза Понти времен расцвета.

А что же пьесы, где к Артему присоединяются его гости? Не менее интересно, и каждая – по-своему. В двух треках, стартовом и финишном, Манукян вводит в ткань музыки поэтическое слово (Нарек Овсепян), но если в Intro его виолончель звучит в подчеркнуто классическом стиле, то Not Alone выдержан, скорее, в стилистике авант-фьюжн. Здесь, кстати, как и в еще одной пьесе, с Манукяном играет и участник его предыдущего проекта, известный басист Тим Лефебвр. Есть в альбоме и еще одна связь с предшественником: дуэт с пианистом Варданом Овсепяном продолжен на этот раз в тонкой и самой джазовой по духу Last Chance To. В двух композициях звучит вокал: в Every Time это именитая Гретхен Парлато, а в нежнейшей балладе для голоса и виолончели Duet # 2 – Майкл Майо (еще один «пик» альбома, на мой вкус).

Не раз выше по тому или иному поводу упоминался Citizen. И это естественно. Артем Манукян ни в чем не отступил от той полистилистики, основанной на высоком исполнительском мастерстве, которую явил Citizen, но в Alone он во всех отношениях, как мне показалось, поднялся на новый творческий уровень – и это явно не предел для талантливого музыканта!

© & (p) 2019 Ghost Note Records

10 tks / 34 mins

(Artyom Manukyan – cello; Gretchen Parlato (tk 9), Michael Mayo (tk 5) – voc; Tim Lefebvre – b (tks 3,10); Narek Hovsepyan – poetry (tks 1, 10); Vardan Ovsepyan – p (tk 4);)

Линк предоставил Армен Манукян

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Армения, США
музыкальный стиль
академическая музыка, кроссовер, фьюжн

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2019 г.

Ilia Belorukov / Gabriel Ferrandini - Disquiet

  • стиль: джаз, джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Португалия, Россия
  • музыкальный стиль: авангард
Как тут правильно сказать: тряхнул стариной, вспомнил молодость или старая любовь не ржавеет? В общем, выбирайте по вкусу. Талантливый петербургский саксофонист и композитор Илья Белоруков какое-то время играл вкусный и креативный ...
подробнее
05.10.2019

Ineke Vandoorn & Marc van Vugt - Crossing Canada

  • стиль: джаз, джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада, Нидерланды
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
С голландским дуэтом, который в то время назывался Vandoorn, «Jazz-Квадрат», тогда в бумажном варианте, активно контактировал в начале нулевых годов нового века. Были опубликованы рецензии на два альбома Vandoorn, изданные ...
подробнее
05.10.2019

Irina Nëstor - One Day You’ll Miss Today

  • стиль: джаз, джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Италия
  • музыкальный стиль: эмбиент
Наверное, любого из живущих на пост-советском пространстве заинтригует композиция под названием ‘Night, Mr. Lenin. Композиция инструментальная, как и весь альбом One Day You’ll Miss Today, который она открывает. В этой связи ...
подробнее
05.10.2019
© 2019 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com