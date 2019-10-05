Artyom Manukyan - Alone

Четыре года, прошедших с момента издания Citizen, первого «американского» альбома родившегося, выросшего и получившего музыкальное образование в Ереване, а ныне живущего в Лос-Анджелесе виолончелиста Артема Манукяна (обзор той работы вместе с подробностями биографии музыканта есть в соответствующем разделе сайта), были заполнены концертными турами и выступлениями с собственной группой, коллаборациями со многими известными мастерами американского джаза, сочинением музыки для кино и телевидения и – подготовкой к новым собственным проектам. Дискографию Артема пополнил изданный, как и его предшественник, лейблом Ghost Note Records альбом Alone.
В отличие от Citizen, этот проект состоит полностью из авторских композиций Манукяна, а вот играет он один, несмотря на «одинокое» название альбома, только в четырех треках из десяти, включая, разумеется, и титульную. Впрочем, даже в этих пьесах возникает ощущение, что звучит дуэт, а порой и трио (когда Артем использует перкуссионные свойства корпуса инструмента) музыкантов. На своей страничке в Facebook Манукян называет себя «не совсем таким виолончелистом, к которым вы привыкли». И это действительно так. Сочетание солиднейшей академической базы, джазового подхода к исполнению и опыта игры в качестве басиста делает его игру уникальной. Я не услышал в альбоме в принципе каких-то слабых или неубедительных пьес, но, так уж получилось, что к его вершинам отнесу прежде всего именно сольные вещи Артема: помимо титульной, это изумительная по красоте «испанская фантазия» The Form, которую хочется слушать еще и еще, парад возможностей инструмента Celloart и композиция Next Step, где Манукян заставил меня вспомнить скрипичного джазового виртуоза Понти времен расцвета.
А что же пьесы, где к Артему присоединяются его гости? Не менее интересно, и каждая – по-своему. В двух треках, стартовом и финишном, Манукян вводит в ткань музыки поэтическое слово (Нарек Овсепян), но если в Intro его виолончель звучит в подчеркнуто классическом стиле, то Not Alone выдержан, скорее, в стилистике авант-фьюжн. Здесь, кстати, как и в еще одной пьесе, с Манукяном играет и участник его предыдущего проекта, известный басист Тим Лефебвр. Есть в альбоме и еще одна связь с предшественником: дуэт с пианистом Варданом Овсепяном продолжен на этот раз в тонкой и самой джазовой по духу Last Chance To. В двух композициях звучит вокал: в Every Time это именитая Гретхен Парлато, а в нежнейшей балладе для голоса и виолончели Duet # 2 – Майкл Майо (еще один «пик» альбома, на мой вкус).
Не раз выше по тому или иному поводу упоминался Citizen. И это естественно. Артем Манукян ни в чем не отступил от той полистилистики, основанной на высоком исполнительском мастерстве, которую явил Citizen, но в Alone он во всех отношениях, как мне показалось, поднялся на новый творческий уровень – и это явно не предел для талантливого музыканта!
© & (p) 2019 Ghost Note Records
10 tks / 34 mins
(Artyom Manukyan – cello; Gretchen Parlato (tk 9), Michael Mayo (tk 5) – voc; Tim Lefebvre – b (tks 3,10); Narek Hovsepyan – poetry (tks 1, 10); Vardan Ovsepyan – p (tk 4);)
Линк предоставил Армен Манукян
Леонид АУСКЕРН