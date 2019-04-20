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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Josean Jacobo & Tumbao - Cimarron

стиль:
20.04.2019

Josean Jacobo & Tumbao - Cimarron
Крайне редко в поле нашего зрения попадают музыканты из Доминиканской Республики. Поэтому особенно любопытно было познакомиться с пианистом, композитором и бэнд-лидером из Санто-Доминго Жозеаном Жакобо, которого считают одним из самых колоритных музыкантов этой страны. Дело в том, что Жакобо, много перенявший у таких известных джазменов латинского происхождения, как Мигуэль Зенон, Данило Перес и Давид Санчес, развивает в музыке своего ансамбля Tumbao, совершенно особый, индивидуальный стиль, который, по аналогии с афро-кубинским джазом, называют афро-доминиканским.

В этом есть своя логика. И Куба, и Гаити, в восточной части которого располагается Доминиканская республика, - это карибские острова. Обе страны были в колониальном владении Испании, и культура этой европейской страны заметно сказалась на развитии культуры в целом, и музыки в частности, Кубы и Доминиканской Республики. С другой стороны, на оба острова испанцы активно привозили африканских рабов, и африканская культура и положение рабов в обеих странах оказали влияние ничуть не меньшее. С историей этих событий тесно связано и название нового, третьего по счету, альбома Жакобо и его группы: Cimarron. Жетоко угнетаемые рабы часто бежали в труднодоступные горные и покрытые лесами районы, порой семьями, образуя в этих глухих краях целые общины, жившие своей особой жизнью. Это явление было общим и для других стран карибского бассейна, например, Ямайки. В колонии Сан-Доминго (которая потом стала Доминиканской республикой) таких людей звали симарронами (от испанского «беглец»).

Афро-доминиканская музыка Жакобо удачно сочетает в себе джаз и наролную музыку его страны, у которой есть как испанские, так и африканские корни, причем в Cimarron и в более ранних проектах последние превалируют. Tumbao – это секстет, где помимо фортепьяно лидера звучат голоса двух саксофонов и дополнительно усиленной перкуссией ритм-группы. И, хотя сам Жакобо, демонстрируя недюжинное мастерство, является самым ярким индивидуально музыкантом ансамбля, ритмика играет в его музыке громадную роль. Именно она придает тот самый африканский колорит саунду Tumbao. В отдельных случаях (например, в El Maniel и Anaisa Pye) он усилен еще и хоровым пением музыкантов, типично африканским. Вообще, мне показалось, что именно африканские элементы и джаз превалируют в «рецепте» Жозеана Жакобо, «белой латины» у него здесь, на мой взгляд, существенно меньше, чем в афро-кубинском варианте подобной музыки. Что ж, тем ярче своеобразие, и тем интереснее слушать Cimarron.

© & (p) 2019 E7 Records

10 tks / 42 mins

(Josean Jacobo – p; Jonathan Suazo, Rafael Suncar – sax; Daroll Mendez – b; Otoniel Nicolas – dr; Mois Silfa – perc;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Доминиканская республика
музыкальный стиль
Латинский джаз
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