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Franck Biyong - Afro Galactic Spaceway
12.05.2019
Альбом из Африки, необычный, яркий и экзотический, как тропическая бабочка. Столь же необычна и история его появления. Началась она совсем не с музыки, а с литературы. В 2018 году базирующаяся в Найроби, Кения организация Positively African, занимающаяся вопросами сохранения и развития многоликой культуры африканских народов, обратила внимание на давнюю традицию устного народного творчества, традицию сказок, передававшихся мастерами-сказителями из поколения в поколение. К этой традиции принадлежит и искусство гриотов – музыкантов-сказителей Западной Африки. Был объявлен конкурс для всех африканских авторов и людей с африканскими корнями, живущими в других странах на сочинение «Африканской сказки для ХХI века». Лучшие работы вошли в книгу-антологию Story, Story! Story Come!, изданную в декабре 2018 года. Планировался и выпуск аудио-книги с музыкальным сопровождением. С этой целью организация обратилась к камерунскому композитору и мультиинструменталисту Фрэнку Бийонгу.
Бийонг, музыкант, в чьем творчестве причудливо переплетаются исконно африканские мотивы с музыкой King Crimson, Art Ensemble Of Chicago и Фрэнка Заппы, начал эту работу, которая вышла за рамки первоначальной идеи и превратилась в самостоятельное произведение: альбом Afro Galactic Spaceway. В самом начале года у Бийонга уже выходил альбом, посвященный музыке Сантаны, работа же над новым проектом привела его к тому, что Afro Galactic Spaceway стал трибьютом Сан Ра, одному из пионеров «космического джаза» и «африканского футуризма», как его порой именуют критики. Не случайно на обложке альбома мы видим именно Сатурн, пришельцем с которого представлялся Сан Ра. Перед Бийонгом стояла непростая задача. Напомню: Африка – громадный континент со множеством народов, каждому из которых присуща своя культура. Бийонгу необходимо было создать музыку одовременно пан-африканскую и современную, избежать «квази-африканских» клише. На мой взгляд, он прекрасно справился с этой задачей, синтезировав элементы рока, джаза, электронной музыки с афропопом и фольклорными традициями. Записи для альбома велись в студиях Найроби в Кении, Яунде и Дуала в Камеруне и в Париже. К работе над проектом была привлечена большая группа музыкантов из разных стран, от ветерана из Кении Грандмастера Масесе до молодого парижанина гваделупского происхождения Захари Абрахама, играющих, как на традиционных африканских, прежде всего – перкуссионных инструментах, так и на привычных западному уху клавишных, синтезаторах, гитарах, саксофонах, трубах и так далее. Использовал Бийонг также сэмплы, полевые записи, технику лупинга – словом, весь современный арсенал средств звукоизвлечения.
В итоге в альбом вошло четыре больших, развернутых композиции со временем звучания от десяти до пятнадцати минут. Стартовая Water Strings и финишная Voodoo Pulses – это сама современная Африка, стремительно меняющаяся в условиях глобализации, но не теряющая своих древних традиций, Африка говорящих барабанов и танцевальных ритмов, таинственная, загадочная и яркая. Именно в этих композициях западное ухо услышит больше всего экзотических ритмов и необычной сонористики. В Ivory Dreams, как мне показалось, в наибольшей степени Бийонг отдал дань традициям западной музыки, одновременно насытив эту композицию электронными звучаниями. Много электроники и в композиции с соответствующим названием Antique Electronics, но здесь она причудливо переплетена все с теми же африканскими мотивами. В целом Afro Galactic Spaceway оставляет впечатление настоящей сюиты со своим сложным, как африканская история, сюжетом. Альбом совсем свежий: он увидел свет 10 мая текущего года. Столь же свежа и музыка этого проекта.
© & (p) 2019 Afrolectric Music Ltd. / Akhetaton Records
4 tks / 55 mins
(Grandmaster Masese - Bass, Tenor & Alto Obokano, Perc, Mbira, Kayamba; Edward Odhiambo Okuto a.k.a "Odada" - Orutu, Perc, Shakers, Voc; William Rama - Congas, Djembe, Tumbas, Woodblocks, Cowbells; Ajose Adewale Babatunde - Rhythm Talking Drum, Congas, Cowbells, Shakers; Olasunkanmi Oyeniyi - Lead Talking Drum, Congas, Woodblocks, Shakers; Moses Njoroge - Multiple Keyb, Synth, P, Org, Acc, Litungu; Debe Debe (Obuya Owino & Daniel Muhini) - Ngoma Drums, Congas, Djembe, Kayamba, Nzumari ; Rildha Esso - Nkul (Tambour d’Appel), Bongos, Congas; Asaph Uzele – El. B, Ac. B; Zacharie Abraham - Double B; Nicolas Baudino – TS, SS; Marc-Borlet-Hotte – Tp, Flg; Jon Dacuna – BarS; Emmanuel Yakobo Obedi - Dr, Perc; Felister Ngunjiri - Voc, Handclaps; Lydia Ogoti - Voc, Handclaps; Christine Kamau – Tp; Noah Saha – As, Ts; Tim Riungu – Ss, Fl; Franck Biyong - El. & Ac. G, Keyb, Synth, B, Perc, Field recordings, Loops, Samples, Fender Rhodes, Wurlitzer, Drum Programming, P, Melodica, Balafon, Vibes, Tape Effects;)
Линк предоставил Franck Biyong
Леонид АУСКЕРН
авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Камерун,
Нигерия,
Франция,
Кения
музыкальный стиль
африканская музыка
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