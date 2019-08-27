Birdeatsbaby - The World Conspires

Когда саксофонист Кларк Гибсон начинал свою карьеру в Денвере, штат Колорадо, его частым партнером был органист Пат Бьянчи. Потом каждый пошел своим путем и каждый добился при этом немалых успехов. Виртуоз Хэммонд-органа Бьянчи уже знаком ...