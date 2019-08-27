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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Birdeatsbaby - The World Conspires

27.08.2019

Birdeatsbaby - The World Conspires
Брайтон, английский город на побережье Ла-Манша, подарил видевшей всякое британской сцене весьма оригинальный коллектив под не менее оригинальным названием Birdeatsbaby. Историю свою эта группа ведет со времен знакомства двух своих основоположников: вокалистки и пианстки с диковинным именем Мишкин Фитцджеральд и гитариста Гарри Митчелла. Объединила их общая любовь к прогрессивному року в варианте «дарк». Так родилась группа Birdeatsbaby, стиль которой критики определяют и как дарк кабаре, и как дарк прог, но слово «дарк», то есть «темный» или «мрачный» присутствует, как правило, неизменно. Первый свой альбом музыканты из Брайтона выпустили десять лет назад, еще в 2009-м. Назывался он Here She Comes A Tumblin’. С тех пор в составе Birdeatsbaby происходило много персональных изменений, но Фитцджеральд и Митчелл были ее неизменным ядром. С тех пор последовали еще три больших альбома и два ЕР, причем с последним из них, Better Man (2018), группу взял под свое крыло немецкий лейбл Dr. Music Records. Под его логотипом выходит новый, пятый по счету, большой альбом Birdeatsbaby под названием The World Conspires.

К этапу его создания Birdeatsbaby приступили в формате квартета, в котором феминистическое начало явно торжествует. Компанию Митчеллу помимо Мишкин Фитцджеральд составили еще две дамы – Хана Мария и Анна Майли. В ансамбле все мультиинструменталисты, кроме, пожалуй, Анны, которая «только» играет на барабанах и перкуссии. Кроме нее все еще и поют. Но при этом «лицо группы» все же она, Мишкин Фиецджеральд, убежденный веган в частной жизни и талантливая инструменталистка, композитор и прежде всего вокалистка, для которой в свое время музыка была спасением от депрессий. Программа из пятнадцати новых композиций дает это прочувствовать в полной мере. При общей мрачноватой атмосфере эти пятнадцать треков на диво разнообразны и заскучать явно не дадут. Очень хороша титульная The World Conspires, самая длинная (семь минут звучания) в программе, политематическая композиция, с жесткой гитарной партией и перекличкой мужских и женских голосов. Не менее сильное впечатление оставляет прог-баллада Lady Grey. Совершенно не похожа на все остальные треки программы Dido‘s Lament, композиция, вызывающая скорее ассоциации с оперой, чем с каким-то другим жанром музыки. А вот стоящая в программе непосредственно за ней Kill No One начинается с характерного для прога “космического» звучания, затем исподволь превращающегося в настоящую психоделию. В The World Conspires есть что слушать, чему удивляться, а для кого-то (как для вашего покорного слуги) – и открыть новое для себя весьма нетривиальное имя. Прошу запомнить: Birdeatsbaby!

© & (p) 2019 Dr. Music Records

15 tks / 68 mins

(Mishkin Fitzgerald – voc, p, acc, synth; Hana Maria – vi, cello, voc, harp, barrel org; Garry Mitchell – b, g, voc, bass g, Rhodes, org; Anna Mylee – dr, perc;)

Линк предоставлен Dr. Music Records

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания
музыкальный стиль
прог-рок

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