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The Mark Kelso Jazz Project - The Chronicles of Fezziwig
06.12.2019
Вот и новая встреча с канадским джазовым барабанщиком, бэнд-лидером и композитором Марком Келсо. Это имя не раз появлялось на наших страницах в обзорах канадских джазовых альбомов, в том числе и записанного Келсо в качестве лидера группы The Jazz Exiles альбома Elementals (2017). Этот проект оказался для Келсо особенно успешным и принес номинацию на канадский аналог Грэмми – премию Джюно. В том обзоре довольно подробно говорилось и о биографии этого уроженца североирландского Белфаста, давно ставшего своим в Канаде, переигравшего здесь множество самой разной музыки со многими знаменитостями, в том числе и из США и с 2005 года руководящего в Торонто программой обучения перкуссионистов в колледже Хамбер. Сейчас повторяться не хочется, а поэтому сразу перейдем к его новому проекту, который так и назван - The Mark Kelso Jazz Project и его первому альбому с новым коллективом - The Chronicles of Fezziwig.
Название альбома и одной из его композиций (всего их десять и все принадлежат самому Келсо) восходит к одной из вещей классика английской литературы XIX века Чарльза Диккенса. И сам альбом у Марка получился тоже более классическим – в джазовом понимании этого термина. Если The Jazz Exiles тяготел к музыке фьюжн, то, похоже, The Mark Kelso Jazz Project ориентирован больше на пост-боп. Под этот проект Марк собрал команду, которую смело можно назвать канадской джазовой dream team. И это не журналистское преувеличение: один из пианистов ансамбля, Брайан Дикинсон – лауреат Джюно, другой, Гордон Шиэрд – номинант этой премии, есть Джюно и у гитариста Теда Куинлэна, а тенор-саксофонист Пат ЛаБарбера – ее неоднократный лауреат. Так что, исполнительский уровень этого состава очень высок, а музыка Келсо дала ему широкое поле для демонстрации своего мастерства.
Практически везде очень хорош ЛаБарбера. Этот саксофонист, работавший с такими звездами ударных, как Бадди Рич и Элвин Джонс, отлично взаимодействует и со своим нынешним лидером-ударником. В нескольких треках мне очень понравился басист Майк Даунс – особенно в Sound Barrier и Pinwheel. И, безусловно, очень большой вклад в саунд альбома внесли пианисты, Дикинсон и Шиэрд. Сам Келсо весьма тактично руководит коллективом из-за своей ударной установки, практически не выходя на первый план, за исключением финального трека Shine, но и то не в качестве ударника, а как вокалист. Келсо-певца мне еще слышать не доводилось, и он приятно удивил своейм какой-то даже не джазовой, а блюзовой манерой вокала – очень интересно!. Как, впрочем, и весь альбом.
© & (p) 2019 Mark Kelso Music
10 tks / 60 mins
(Mark Kelso – dr, voc; Mike Downes – ac.b; Brian Dickinson, Gordon Sheard – p; Ted Quinlan – g; Pat LaBarbera – ts;)
Линк предоставлен RDX Promo
Леонид АУСКЕРН
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
мэйнстрим
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