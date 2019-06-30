Blind Lemon Jazz - After Hours

История этого проекта, отраженная на обложке альбома, многослойна, как русская матрешка. Начнем, с того, что есть такой американец по имени Джеймс Байфилд. Талантливый музыкант, он сочиняет песни, делает аранжировки – на обложке так и указано: «песни Джеймса Байфилда». А еще он поет, играет на гитаре и очень любит блюз. Эта любовь сделала его весьма популярным исполнителем блюза и американы, но уже под ником Блайнд Лемон Пледж, вызывающим воспоминания о выдающихся темнокожих исполнителях блюза, в первую очередь о Блайнд Лемон Джефферсоне. Руководя своим ансамблем, Блайнд Лемон Пледж уже несколько раз попадал в отборы на Грэмми (правда, до «сияющих высот» пока не добирался).
Но вот, пришла к нему в голову идея сделать альбом, который навевал бы у слушателя воспоминания о музыке 20-х – 40-х годов, золотой эре джаза, давшей большинство композиций, вошедших в так называемую Great American Songbook, то есть список классических американских хитов. К новому проекту ансамбль срочно переименовывается в Blind Lemon Jazz (см. обложку), а под названием альбома After Hours появляется дерзкая надпись «новые страницы American Songbook». Так что, программа, составленная из новых песен, написанных Байфилдом и исполненных все тем же ансамблем Блайнд Лемон Пледжа, - это ретро-путешествие, стилизация под старую джазовую музыку, музыка в духе «старой школы», как говорит сам лидер Blind Lemon Jazz.
Стилизация, надо сказать, весьма талантливая. Конечно, любовь к блюзу никуда не делась, а Джеймс Байфилд к месту вспомнил об огромной популярности в 20-е годы блюза в исполнении Ма Рейни, Мами Смит и, конечно же, императрицы блюза Бесси Смит. Поэтому в альбоме After Hours так много классных блюзов - If Beale Street Was a Woman (тут даже название апеллирует к классике тех лет), How Can I Still Love You, Livin' My Life With The Blues и так далее, и так далее. А в роль великих певиц того времени пришлось вживаться старой партнерше Блайнд Лемон Пледжа Марисе Мальвино, с чем она с честью справилась. Но блюзом репертуар альбома не исчерпывается: панорама музыки 20-х – 40-х годов была гораздо шире. Найдет здесь слушатель и Rich People in Love, композицию в духе эвергринов Коула Портера, и воспоминания о Новом Орлеане в виде трибьюта легендарному Бадди Болдену - Buddy Bolden's Song. А заканчивается альбом бонусным треком Blue Heartbreak, где лидер, тряхнув стариной, поет сам под аккомпанемент гитары и контрабаса – столь же стильно, как сделан и весь этот необычный альбом.
© & (p) 2019 OFEH Records
13 tks / 49 mins
(James Byfield / Blind Lemon Pledge - comp, arr, g, voc; Marisa Malvino – voc; Ben Flint – keyb, arr; Peter Grenell – b; Joe Kelner – dr;)
Линк предоставлен Jazz Promo Services
Леонид АУСКЕРН