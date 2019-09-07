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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Carolyn Lee Jones - Close Your Eyes

07.09.2019

Carolyn Lee Jones - Close Your Eyes
Кэролин Ли Джонс, вокалистка из Далласа, Техас, обычно выступает в сопровождении своего ансамбля, который называется Fresh Vintage Jazz Ensemble. Этот оксюморон, Fresh Vintage, довольно точно передает характер репертуара вокалистки и ту нишу, которую она занимает на джазовой сцене. Со своего первого альбома Bon Appetit, изданного в 2008 году, когда Кэролин оставила вполне успешную карьеру в бизнесе, чтобы посвятить себя джазовому пению, она исполняет преимущественно классические джазовые стандарты и ретро мелодии в новой, современной интерпретации.

Нынешний, четвертый по счету в дискографии певицы, альбом Close Your Eyes верен этой тенденции. Задействовав в студии большую команду музыкантов, при активной поддержке своих аранжировщиков, пианистов Брэда Уильямса и Серхио Памиеса и тромбониста Дэйва Пирса (все трое принимали участие и непосредственно в записи в качестве инструменталистов) Кэролин Ли Джонс представила коллекцию из двенадцати песен, среди которых эвергрины тридцатых и сороковых годов, вроде титульной композиции, My Foolish Heart или That Old Black Magic, чередуются с песнями, сочиненными уже во второй половине прошлого века и даже в начале века нынешнего. Сама Джонс говорит, что все треки ее программы объединяет тот факт, что « …все они о любви, любви настоящей, любви потерянной, любви новой и обо всем, что лежит между этими понятиями». И еще одна цитата, уже менее романтичная: «Хотелось, чтобы мой четвертый альбом отразил, где я нахожусь сегодня в моем музыкальном странствии, а мое пение рассказало, что мне нравится в каждой из этих песен и как они, благодаря свежему взгляду, стали моими собственными.»

Сильные стороны этого свежего взгляда сразу становятся очевидными с первого же трека, той самой Close Your Eyes. Идя по стопам таких знаменитостей, как Элла Фитцджеральд или Дорис Дэй, Кэролин Ли Джонс не похожа в своей версии ни на одну из них. Интересная, но бережная по отношению к оригиналу аранжировка с эффектными партиями контрабаса (Джонатан Фишер) и фортепьяно (Брэд Уильямс) в сочетании с мягким выразительным голосом вокалистки действительно дают совершенно новый эффект. На мой вкус, эта ударная композиция стала лучшей в альбоме. Но и последующие треки не менее красноречиво поясняют, почему у себя в Далласе в 2017 году Кэролин Ли Джонс была удостоена титула «Артистка года в жанре кабаре». Кто-то может сказать, что Даллас – не Нью-Йорк и не Лос-Анджелес, но мастерство и подлинно артистический талант проживать сюжет каждой песни не связаны с географией. Так что, если вам дороги «старые песни о главном» в очень качественном исполнении, Close Your Eyes от Кэролин Ли Джонс – для вас.

© & (p) 2019 Catn’round Sound

12 tks / 46 mins

(Carolyn Lee Jones – voc; Brad Williams – p (tks 1-3, 5, 6, 8, 9, 11,12), synth (tk 12), hammond (tk 8); Sergio Pamies – p (tks 4,10); Jonathan Fisher (tks 1-3, 6), Young Heo (tks 4, 7, 10), Jeffry Eckels (tks 8, 9, 11) – b; Jeff Plant - el. b (tks 5-12); Andrew Griffith (tks 1-3, 6), Dennis Durick (tk 5), Lupe Barerra (tks 4, 7, 10), Matt Young (tks 8, 11) – dr; Arno Lucas – perc (tk 5); Todd Parsnow (tks 3, 6), Joe Lee (tks 5, 8) – el.g; Pepe Valdez – ac. g (tks 4, 7); Tony Baker (tks 3, 6), Dave Pierce (tks 5, 8) – tb; Pete Clagett -tp (tks 8, 11); Daniel Pardo – fl (tks 4, 7); Dave Monsch –ts, bars (tks 5, 8,11);)

Линк предоставлен Kari-On Productions


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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