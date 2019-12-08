|
Flavia K - Janelas Imprevisíveis
08.12.2019
Бразильской вокалистке Флавии К. всего 22 года, и Janelas Imprevisíveis – ее первый большой альбом. Но при этом Флавия на сцене выступает уже десять лет! Девочка начала играть на фортепьяно в четыре года, изучала и академическую, и джазовую школу игры. За десять лет сценической карьеры в качестве певицы и вокалистки Флавия К., несмотря на молодость, уже успела выступить с такими звездами бразильской музыки, как Иван Линс, Эд Мотта, Уилсон Симонинья, Сеу Джорджи и другими.
Ее первый альбом – это итог определенного этапа развития и увлеченности самой разной музыкой – от джаза и, в особенности, бразильской его разновидности, выросшей на основе босса-новы, до ритм-энд-блюза, фанка и музыки соул. Как все это проявилось в собственном творчестве Флавии и показывает, как в зеркале, Janelas Imprevisíveis. Начнем с того, что в пору снять шляпу перед композиторским талантом девушки. Музыку для всех десяти треков альбома она написала сама – одна или в сотрудничестве с другими авторами, и музыка эта совсем не тривиальна! Да, джаз тут только одна из составляющих, и отнюдь не самая главная. То, что исполняет Флавия К. – это все же бразильская популярная музыка с определенными джазовыми элементами в инструментовках. Тут, кстати, сразу надо помянуть добрым словом и Жулиу Моссила, басиста и продюсера проекта, вместе с которым Флавия сделала большинство аранжировок. Ну, а дальше надо вспомнить и маму певицы. Почему? Дело в том, что почти все песни Флавии К. написаны на стихи ее мамы Анете К. Так что, творчество объединило тут мать и дочь в совместном проекте. Кто участвовал в записи альбома? Тут много известных музыкантов, среди которых нельзя не упомянуть таких людей, как одного из отцов босса-новы Роберту Менескаля, игравшего в двух треках и рэпера Слима Римографию, присоединившегося к Флавии в Atelier Do Silêncio. Кстати, очень характерно для предложенного Флавией полистилистического звучания: босса-нова и рэп в одном проекте. Кто возьмет верх в дальнейшем, в каком направлении будет развиваться дальше творчество талантливой вокалистки и композитора – покажет будущее.
© 2019 Flavia K
10 tks / 34 mins
(Flavia K – voc; Leandro Cabral – p, Rhodes; Herbert Medeiros – p, synth; Robinho Tavares, Sidiel Vieira, Julio Mossil – b; Sidmar Vieira – flg; Roberto Menescal, Leandro Wesley, Renato Taimes – g; Marcellus Meirelles – ac.g; Vitor Cabral, Jhow Produz, Renato Melo, Vander Carneiro – dr; Jota Erre – perc; Slim Rimografia – voc;)
Линк предоставил David McLoughlin, Brasil Calling
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия
музыкальный стиль
Латинский джаз
Расскажи друзьям:
подробнее
Мне доводилось слушать и обозревать работы швейцарского трубача Франко Амборозетти разных лет. В 2019 году ему, ровеснику Чика Кориа или Эдди Дэниэлса, исполняется 78 лет: так сказать, осень патриарха. Но и осень бывает разной: бывает ...
подробнее
Гитарист из Лос-Анджелеса Гэри Дин Смит - опытный музыкант, за долгую музыкальную карьеру игравший самую разную музыку, но свой новый ЕР Awakening он сделал в стилистике, близкой к музыке фьюжн. Сделал не один: ансамбль Смита называется ...
подробнее
Прелесть работы с сайтом еще и в том, что постоянно открываешь для себя новые имена. Вот пианист и композитор из Нью-Йорка Джордж Коллиген, играющий, кстати, и на целом ряде других инструментов, - человек с опытом, репутацией, приличной ...