Svetlana - Night At The Movies

Джаз и кино всегда шли рядом – они ведь даже почти ровесники по возрасту. Не забудем, что и самый первый в истории звуковой фильм с перекрашенным в темнокожего Элом Джолсоном назывался именно «Певец джаза». И важное место в истории кино джаз сохранял всегда. Оставим в стороне художественные фильмы, посвященные непосредственно музыкантам джаза, вроде «Птицы» Клинта Иствуда, и обратимся к лентам другого рода, лентам любых жанров, но, преимущественно, комедиям, звучавшая в которых джазовая музыка зажила отдельной жизнью, а песни стали джазовыми хитами, иногда на все времена. Нью-йоркская вокалистка Светлана полюбила эти фильмы еще когда жила в советской Москве, и вечерние походы в кинотеатр на прошедшие гребенку советской цензуры фильмы с замечательной музыкой были отдушиной, окошком в плотно закрытом железном занавесе, окошком в иной и кажущийся таким прекрасным мир. Но железный занавес проржавел, в 90-х Светлана перебралась в Нью-Йорк и смогла завоевать себе место на самой большой в мире, но и самой тесной из-за обилия высококлассных исполнителей джазовой сцене. Ряд престижных наград, выступления в самых известных клубах Большого Яблока, успешные альбомы, гастроли в разных странах мира, хорошая пресса – все это говорит о безусловном успехе талантливой вокалистки.
Новый проект Светлана посвятила знаменитой музыке из знаменитых фильмов. Проект масштабный во всех отношениях. Светлана работает в эстетике, где современный язык джазового мейнстрима густо замешан на великих традициях свингового джаза эпохи биг-бэндов. Для реализации Night At The Movies она собрала большой состав с духовыми и струнными, в котором много очень известных мастеров. Упомяну хотя бы тромбониста Уайклифа Гордона (который еще и поет с ней дуэтом в двух треках), саксофониста Сэма Садигурского и ударников Мэтта Уилсона и Роба Гарсию. Последний вместе с Гилом Голдстейном выполнил аранжировки всех композиций. Ну, а больше всего впечатляет сама программа: 14 отобранных Светланой композиций – это целый срез истории кино с 30-х годов до наших дней под ракурсом звучавших в них знаменитых, увенчанных Оскарами и Грэмми песен. Тут и эвергрины 30-х: Cheek to Cheek Ирвина Берлина из ленты с блистательными Астэром и Роджерс Top Hat (1935), и Smile из чаплинского фильма «Новые времена» (1936), где Светлана поет в дуэте со своей дочерью Изабель Браун, и ставшая визитной карточкой студии Диснея When You Wish upon a Star из анимационной ленты Pinoccio (1940), и увенчанная множеством наград Оver the Rainbow Арлена / Харбурга из Wizard of Oz (1939). Вы устали от старого кино, хочется чего-то поновее? Пожалуйста: Светлана открывает альбом своими версиями исполнявшихся, соответственно, Стингом и Мадонной хитов Moonlight из Sabrina (1995) и Sooner Or Later из Dick Tracy (1990), есть в программе и совсем свежая Remember Me из анимационного фильма Coco (2017). Не ограничивается Светлана только американским кино: в программу вошла песня Watch What Happens из знаменитых “Шербурских зонтиков» (1964) Мишеля Леграна, с его музыкой и английским текстом Нормана Гимбеля. Есть и сюрприз для американских меломанов и привет землякам: Светлана поет по-русски No One’s Home («Никого не будет в доме») из культовой на всем постсоветском пространстве ленты Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» (1975).
Ну, а теперь о том, как же все это было реализовано. Не могу не отметить хотя бы одной фразой инструменталистов. Отличный, работающий, как часы, состав, создавший прекрасный бэкграунд для своей солистки (отдельное спасибо гитаристу Паскуале Грассо за соло в Smile). Сама же Светлана заставляет вспоминать выдающихся белых певиц американской сцены, в основном связанных со свинговым джазом: Пегги Ли, Аниту О’Дэй и Хелен Форрест. Гай Экстайн дал ее голосу броское определение: «Аструд Жильберту из Москвы». Не знаю, возможно, образчиков латинского джаза в ее исполнении не слышал. Но вот то, что свинг живет в каждой взятой ею ноте – это точно. Светлана одинаково хорошо чувствует себя и в романтичных балладах типа Pure Imagination или Moonlight, и в остро характерных динамичных номерах вроде Happy, где она демонстрирует и отличный скэт-вокал. В этой связи особенно интересно было слушать No One’s Home («Никого не будет в доме»): текст русский, но сразу чувствуешь, что поет именно джазовая певица. Красивый голос, отточенная фразировка, умение превратить каждый трек в маленький спектакль со своим сюжетом и, главное, джазовый feeling – секрет успехов Светланы на родине джаза именно в этом. Думаю, Night At The Movies в еще большей степени его закрепит.
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