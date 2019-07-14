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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Lauren Henderson - Alma Oscura

стиль:
14.07.2019

Lauren Henderson - Alma Oscura
И родилась вокалистка Лорин Хендерсон в штате Массачусетс, и звучит ее имя вполне по-американски, но корни певицы уходят в Центральную Америку и острова Карибского моря. Возможно, именно это обстоятельство повлияло на глубокий интерес, который она питает к испаноязычным культурам. Хендерсон изучала традиционную музыку индейцев Юкатана в Мексике, а в Кордобе, в Испании, отслеживала связи фламенко и джаза. В 2011 году Лорин переехала в Нью-Йорк и выпустила свой дебютный альбом, названный просто именем певицы и тепло принятый музыкальной прессой и слушателями. Потом последовали новые работы, концертные туры по Европе (включая Россию), Латинской Америке (Мексика) и Африке (ЮАР). Выпущенный в конце июня на ее собственном лейбле Brontosaurus Records альбом Alma Oscura – уже четвертый в дискографии певицы.

Альбом невелик по времени звучания, он включает семь новых песен, написанных Лорин Хендерсон. Помогал ей в работе над проектом басист и опытный продюсер Майкл Тарбер. Поет в нем Лорин по-английски и по-испански, а мелодии Alma Oscura (в переводе - «Темная душа») прекрасно отражают коронную для Лорин Хендерсон стилистику: тонкую и весьма привлекательную смесь латинского джаза с элементами фламенко и африканской музыки. В отдельных вещах тут превалирует латина (From The Inside Out или нежная титульная баллада), в других четче проступает африканский остов ритмики (Something Bigger), но все семь треков сделаны очень качественно и ровно, тут каждая песня хороша по-своему. Отлично проработана инструментальная составляющая, в которой задействованы и духовые, и струнные, в высшей степени профессионально играет ритм-группа. В стартовой From The Inside Out уместно выглядит и вокальный дуэт Лорин с Лео Сидраном. Но, конечно, главная «изюминка» альбома – это голос самой Лорин Хендерсон. Критики из респектабельной New York Times размещают ее голос «где-то между утешающим шепотом и решительной декларацией». Сказано эффектно, но чтобы понять красоту голоса Лорин ее, конечно, надо услышать самому. Могу только сказать, что ее манера вокала действительно очень оригинальна. В свое время уроки вокала ей давала такая знаменитость, как Джейн Монгейт. Представляется, что двигаясь своим путем, Лорин Хендерсон вполне может достичь столь же больших высот, как и ее учительница.

© & (p) 2019 Brontosaurus Records

7 tks / 26 mins

(Lauren Henderson –voc; Michael Thurber – b; Sullivan Fortner, Damian Sim – p; Gabe Schneider – g; Mark Dover – cl; Emi Ferguson – fl; Jon Lampley – tp; Allan Mednard, Joe Saylor – dr; Moses Patrou – perc; Tessa Lark, Lavinia Pavlish, Brendan Speltz – vi; Rose Hashimoto – viola; Tara Hanish – cello; Charles Overton – harp; Leo Sidran – voc;)

Линк предоставлен Holly Cooper, Mouthpiece Music

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
Латинский джаз
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