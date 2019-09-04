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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Fima Chupakhin - Water

04.09.2019

Fima Chupakhin - Water
Лаконичная черно-белая графика, рояль и клоун – такую обложку выбрал украинский пианист и композитор Фима Чупахин для своего американского дебютника. Фима – это не фамильярность со стороны автора этих строк, именно так позиционирует себя сам музыкант. По рождению он, вообще-то россиянин, с низовьев Волги, но еще в детстве переехал вместе с родителями в ставший теперь знаменитым благодаря новому президенту Украины Кривой Рог. Чупахин окончил консерваторию в Харькове, еще в студенческие годы организовав в 2007 году джазовую группу Acoustic Quartet. С этим коллективом он записал три альбома, а кроме того принимал участие и во многих других проектах, выступая в том числе и с известными в Украине, но отнюдь не джазовыми артистами – Святославом Вакарчуком или Джамалой. В 2012 году, благодаря специальной стипендии, Фима оказался за океаном, в William Paterson University, где получил возможность совершенствовать свое мастерство под руководством видных американских джазменов. После возвращения на родину он, через какое-то время вновь поехал в США и с головой окунулся в джазовую жизнь Нью-Йорка, поселившись в Бруклине.

Именно здесь весной 2019 года Чупахин собрал интернациональную команду музыкантов, с которой и был записан альбом Water. Наряду с американцами – трубачом Джошем Эвансом, басистом Джеймсом Роббинсом и ударником Джонатаном Барбером – Фиме ассистировали российский саксофонист Сергей Аванесов, израильский гитарист Йоав Эшед и, в двух треках, певец из ЮАР Вуйо Соташе. Программа альбома из девяти треков соединила в себе собственные сочинения Чупахина и его версии классиков американского джаза, таких, как Монк и Колтрейн, причем монковскую Off Minor Фима играл на акустическом инструменте, а Moment’s Notice исполнял уже на Fender Rhodes. Последнюю пьесу я считаю одной из вершин альбома: как мне показалось, в этой интерпретации Чупахину и его коллегам удалось максимально близко передать дух музыки Трейна. Но и собственные пьесы Фимы хороши. Вдохновенно прозвучала композиция памяти безвременно ушедшего Роя Харгрува Dedication To Roy, Аванесов и Эванс при поддержке ритм-группы были весьма креативны в стартовой Don’t Let It Get You Down, много чувства вложил Чупахин и в лиричную Lullaby For Maria – еще один пик альбома на мой вкус. Оживили запись и треки с участием южноафриканского вокалиста Соташе, обладателя специфичного высокого голоса – титульная Water и Great Is Thy Faithfulness. Фима Чупахин бегло говорит на языке современного мэйнстрима, а самое главное – ему есть что сказать. Думаю, прослушав Water (альбом появится в начале октября), вы со мной согласитесь.

2019

9 tks / 46 mins

(Fima Chupakhin – p, Fender Rhodes; Vuyo Sotashe – voc; Josh Evans – tp; Sergey Avanesov – sax; Yoav Eshed – g; James Robbins – b; Jonathan Barber – dr;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Израиль, Россия, США, Украина, ЮАР
музыкальный стиль
мэйнстрим

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