Fima Chupakhin - Water

Лаконичная черно-белая графика, рояль и клоун – такую обложку выбрал украинский пианист и композитор Фима Чупахин для своего американского дебютника. Фима – это не фамильярность со стороны автора этих строк, именно так позиционирует себя сам музыкант. По рождению он, вообще-то россиянин, с низовьев Волги, но еще в детстве переехал вместе с родителями в ставший теперь знаменитым благодаря новому президенту Украины Кривой Рог. Чупахин окончил консерваторию в Харькове, еще в студенческие годы организовав в 2007 году джазовую группу Acoustic Quartet. С этим коллективом он записал три альбома, а кроме того принимал участие и во многих других проектах, выступая в том числе и с известными в Украине, но отнюдь не джазовыми артистами – Святославом Вакарчуком или Джамалой. В 2012 году, благодаря специальной стипендии, Фима оказался за океаном, в William Paterson University, где получил возможность совершенствовать свое мастерство под руководством видных американских джазменов. После возвращения на родину он, через какое-то время вновь поехал в США и с головой окунулся в джазовую жизнь Нью-Йорка, поселившись в Бруклине.
Именно здесь весной 2019 года Чупахин собрал интернациональную команду музыкантов, с которой и был записан альбом Water. Наряду с американцами – трубачом Джошем Эвансом, басистом Джеймсом Роббинсом и ударником Джонатаном Барбером – Фиме ассистировали российский саксофонист Сергей Аванесов, израильский гитарист Йоав Эшед и, в двух треках, певец из ЮАР Вуйо Соташе. Программа альбома из девяти треков соединила в себе собственные сочинения Чупахина и его версии классиков американского джаза, таких, как Монк и Колтрейн, причем монковскую Off Minor Фима играл на акустическом инструменте, а Moment’s Notice исполнял уже на Fender Rhodes. Последнюю пьесу я считаю одной из вершин альбома: как мне показалось, в этой интерпретации Чупахину и его коллегам удалось максимально близко передать дух музыки Трейна. Но и собственные пьесы Фимы хороши. Вдохновенно прозвучала композиция памяти безвременно ушедшего Роя Харгрува Dedication To Roy, Аванесов и Эванс при поддержке ритм-группы были весьма креативны в стартовой Don’t Let It Get You Down, много чувства вложил Чупахин и в лиричную Lullaby For Maria – еще один пик альбома на мой вкус. Оживили запись и треки с участием южноафриканского вокалиста Соташе, обладателя специфичного высокого голоса – титульная Water и Great Is Thy Faithfulness. Фима Чупахин бегло говорит на языке современного мэйнстрима, а самое главное – ему есть что сказать. Думаю, прослушав Water (альбом появится в начале октября), вы со мной согласитесь.
Вряд ли люди, страдающие арахнофобией, будут в восторге от обложки этого альбома, даже если, преодолев отвращение, разглядят, что огромный паук на обложке – искусственного происхождения. Но даже они не смогут отрицать, насколько ...
Альбом Чарли Деннарда Deep Blue увидел свет в начале января текущего года. JazzWeek, барометр популярности джазовых альбомов у американских радиослушателей бесстрастно фиксировал: 21 января альбом был в списках популярности на 158 месте, ...
Представитель молодого поколения саксофонистов в американском джазе, 31-летний Чейз Бэйрд родился в Сиэттле. Его отец играл на трубе в различных рок-группах, так что увлечение музыкой стало для Чейза (это, кстати, прозвище, а наречен он ...