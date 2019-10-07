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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Matthew Snow - Iridescence

07.10.2019

Matthew Snow - Iridescence
Если до сих пор фамилия Сноу ассоциировалась у вас с известным персонажем «Игры престолов», то придется привыкать к тому, что в ближайшие годы вы будете чаще слышать ее в джазовом контексте. Во всяком случае, дебютный альбом Iridescence, самостоятельно изданный нью-йоркским басистом Мэттью Сноу, дает все основания для такого предположения. Мэттью уже семь лет работает на родной для него джазовой сцене Большого Яблока, и какая-то часть публики уже знакома с ним по выступлениям в различеых клубах. Но фонографический дебют многократно расширит в потенциале эту аудиторию.

Сноу предложил (точнее, предложит в конце ноября, когда альбом поступит в продажу) программу из восьми полностью авторских композиций. Исполнил он ее в составе достаточно нестандартного секстета. В нем нет привычного пианиста – вместо этого присутствует вибрафонист, а в качестве основных солистов выступают не, как это чаще всего бывает, трубач и тенор-саксофонист, а тромбонист и альт-саксофонист. Добавлю, что лично для меня все шесть музыкантов, включая самого лидера, - люди совершенно новые, ранее никого из них слушать не приходилось. И знаете, оказалось весьма интересно!

Сразу скажу, никаких стилистических сюрпризов в музыке Мэттью Сноу не обнаружилось: это такой до боли знакомый современный вариант хард-бопа. Какие-то вещи больше тяготеют к медленным балладам (Brood), какие-то звучат более живо (Blitz и особенно Jealousy – для меня главный хит в этом альбоме), но в целом в этом плане все привычно. А вот необычность тембральных красок общего саунда группы порадовала своей свежестью. Тромбонист Гибсон и альт-саксофонист Лайонс отлично ведут диалоги, причем последнего отличает еще и весьма яркий, сочный звук, Даблдэй добавляет «хрусталя» в общий саунд своими всегда уместными репликами (и эффектно взаимодействует с самим Сноу в Bouyantly Bliss) , да и нью-йоркский японец-гитарист Абе службу явно знает, что особенно убедительно выглядит в The Change Agent. Лидер секстета особо не “высовывается», четко держит ритм (вместе с ударником Смитом) и тонко направляет линии развития каждой пьесы. Так что, первый блин комом не получился: добротно и вкусненько! Будем ждать продолжения.

© 2019 Matthew Snow

8 tks / 48 mins

(Matthew Snow – b; David Gibson – tb; Clay Lyons – as; Joe Doubleday – vibe; Daisuke Abe – g; Wayne Smith – dr;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США, Япония
музыкальный стиль
мэйнстрим, хард-боп

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