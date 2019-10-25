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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Martino Vercesi 4tet - New Thing

25.10.2019

Martino Vercesi 4tet - New Thing
Над композициями к альбому New Thing итальянский джазовый гитарист Мартино Верчези работал с особым чувством: у него родился сын-первенец, и это, конечно, придало дополнительный творческий импульс счастливому родителю. А вото альбом New Thing для Мартино уже далеко не первый, а пятый в его дискографии. Уроженец Милана (Мартино родился в 1979 году и в году текущем пересек сорокалетний рубеж), Верчези начал играть на гитаре в десятилетнем возрасте, так что с этим инструментом он провел бОльшую часть жизни. Сначала это была современная гитара, а потом музыкант перешел к гитаре классической и закончил в 2002 году Консерваторию им. Джузеппе Верди в Милане именно по классу классической гитары. В дальнейшем он совершенствовался как в сфере академической музыки, так и в сфере джаза. Верчези работал со многими известными итальянскими музыкантами, играл в таких пользующихся европейской известностью клубах, как Blue Note Milan или Porgy and Bess в Вене, а свой первый альбом выпустил еще в 2006 году.

На обложке New Thing (кстати, первый релиз Верчези на Alessio Brocca Edizioni Musicali) стоит надпись Martino Vercesi 4tet. В качестве партнеров для этого проекта Верчези выбрал уже известных в итальянском джазе музыкантов: саксофониста Руди Манзоли (тоже выпускника Консерватории им. Джузеппе Верди), басиста Данило Галло и ударника Маттео Ребулла. В альбом вошло шесть композиций Мартино, довольно больших по объему: от шести до десяти минут звучания.

Естественно, в таком составе роль «первой скрипки» (извините за каламбур) играют гитара и саксофон. Верчези и Манзоли демонстрируют это уже в стартовом треке First coffee break, где на добротно выстланном Галло и Ребуллой ритмическом поле им предоставлены широкие возможности для демонстрации своего мастерства и креативности. В следующей композиции He won't get far музыканты устраивают своего рода парад-алле, где каждый из музыкантов квартета получает свой сольный эпизод в этой весьма динамичной пьесе. Fanciful dream, на мой вкус, – один из самых ярких с точки зрения гитарной игры моментов альбома. Здесь Мартино играет в достаточно невысоком темпе, но чрезвычайно эмоционально: его гитара буквально поет. С кем сравнить его игру? Это достаточно сложный вопрос, но мне показалось, что работы таких титанов джазовой гитары, как Джим Холл и Вес Монтгомери Мартино Верчези слушал много и внимательно. Hold on please, еще одна красивая композиция, - это своего рода эстафета, где Верчези и Манзоли солируют по очереди, словно передавая друг другу, бережно и точно, эстафетную палочку. Интересна и финальная композиция Old America, которая открывается медленным басовым интро от Данило Галло, к которому затем, под деликатный ритм ударных, подключается Верчези, а затем уже вступает и Манзоли. Музыка New Thing должна понравиться поклонникам гитарного джаза, близкого к мэйнстриму, опираещемуся на традиции, но вполне современному по языку и весьма качественному по уровню исполнения.

© & (p) 2019 Alessio Brocca Edizioni Musicali

6 tks / 50 mins

(Martino Vercesi – g; Rudi Manzoli – sax; Danilo Gallo – b; Matteo Rebulla – dr;)

Линк предоставлен Claudio Ottaviano

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Италия
музыкальный стиль
мэйнстрим

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