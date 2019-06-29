Chase Baird - A Life Between

Представитель молодого поколения саксофонистов в американском джазе, 31-летний Чейз Бэйрд родился в Сиэттле. Его отец играл на трубе в различных рок-группах, так что увлечение музыкой стало для Чейза (это, кстати, прозвище, а наречен он был Дэвидом) не случайным. Открыл этого музыканта и много содействовал его творческому развитию легендарный Майкл Брекер. Позже, уже в Нью-Йорке, Бэйрд шлифовал свое мастерство в известной школе Джульярд. Именно на торжествах в связи с выпуском из Джульярда Чейз познакомился с одним из крупнейших пианистов современного джаза Брэдом Мельдау, с которым у него сложились очень теплые отношения. Современные музыканты в джазе участвуют одновременно во многих проектах. Чейз Бэйрд уже довольно давно играет в ансамбле Migration лауреата Грэмми Антонио Санчеса. Его старшие друзья, Мельдау и Санчес, наряду с более молодыми гитаристом Ниром Фельдером и басистом Дэном Чмелински, вошли в состав квинтета, с которым Бэйрд записывал свой второй альбом A Life Between.
Первый свой диск в качестве лидера Бэйрд записал довольно давно: Crosscurrent появился еще в 2010-м, в год переезда Чейза в Нью-Йорк. Тогда же были сочинены несколько композиций, вошедших сейчас в A Life Between: Ripcord, As You Are и непосредственно A Life Between. Потом Чейз Бэйрд переживал определенный творческий кризис, и вновь вернулся к сочинению музыки сравнительно недавно, так что остальные пять треков, составивших альбом, существенно “моложе» вышеуказанных, а сам новый проект чрезвычайно важен для Бэйрда.
Сплав молодости и опыта в квинтете Бэйрда оказался весьма плодотворным. Блюзовые интонации в Wait and See украшены игрой Фельдера, Чмелински и самого Бэйрда, Мельдау блеснул в диалогах с саксофоном лидера в титульной пьесе и в In the Wake (of Urban Overdrive), а самой неожиданной композицией программы оказалась финальная Im wunderschönen Monat Mai (In the Beautiful Month of May), где Бэйрд просто предложил партнерам поимпровизировать на тему соответствующего сочинения немецкого романтика девятнадцатого века Роберта Шумана, что и продемонстрировали весьма убедительно Чмелински, сам Бэйрд и, конечно же, Мельдау, получивший возможность продемонстрировать свою отточенную технику. Романтизм не случаен в музыке Бэйрда. Одно из толкований названия альбома – это присущий Чейзу внутренний романтизм, не всегда совпадающий с внешними обстоятельствами – отсюда и A Life Between. Другое объяснение – это одновременное пристрастие к жестким роковым ритмам (оно вполне проявилось в Ripcord и Reactor), романтизму и постколтрейновским экспериментам, присущие Бэйрду. По крайней мере в новом альбоме Чейз показал, что все это в нем уживается совсем неплохо.
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8 tks / 64 mins
(Chase Baird – ts; Brad Mehldau – p; Nir Felder – g; Dan Chmielinski – b; Antonio Sanchez – dr;)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН