Jonathan Ng - The Sphynx

Скрипач из Сиэттла, Вашингтон Джонатан Инг получил классическое образование, но влюбился в джаз, слушая музыку Джанго Рейнхардта и Каунта Бэйзи. Именно такая, энергичная музыка с ярко-выраженным свингом стала его коньком. Инг играет в исполняющей свинг и рэгтайм группе Ellis Dyson & the Shambles, объездил с ней многие уголки Штатов, выступал он и сдругими музыкантами, предпочитающими свинг и цыганский джаз, такими, как Гордон Уэбстер, Джош Колаццо, Кристиан ван Хемерт. Его имя можно встретить в программах фестивалей Djangofest Northwest, Hot Rhythm Holiday, IBMA World of Bluegrass.
ЕР The Sphynx - это второй проект, на обложке которого стоит имя Джонатана Инга. Бэнд-лидер собрал под него типичный для такого стилистического направления камерный состав. В программу ЕР Инг включил одну собственную пьесу – она же титульная, а также музыку классиков джаза и блюза: Чу Берри (Maelstrom), Рэя Чарльза (Rockhouse Pt. 1 & 2), Эрскина Хоукинса (Gin Mill Special), Иллинойса Жаке (Embryo) и Хоуги Кармайкла (Stardust). Джонатан в принципе еще и поет, но в данном случае альбом он предпочел сделать чисто инструментальным. Фортепьянное трио, гитара, саксофон и – скрипка: таким составом был записан The Sphynx. Конечно, когда ищешь аналогии игре Джонатана Инга, то первым приходит на ум имя Стефано Грапелли – великолепного скрипача и партнера Джанго Рейнхардта. Но в игре Инга можно усмотреть и нечто от Стаффа Смита или даже от знаменитого скрипача более раннего периода – Джо Венути. Впрочем, можно и отказаться от экскурсов в истории скрипки в джазе, а просто с удовольствием слушать живой, эффектный и наполненный свингом джаз Инга и его партнеров – если, конечно, вам по душе этот стиль.
Прелесть работы с сайтом еще и в том, что постоянно открываешь для себя новые имена. Вот пианист и композитор из Нью-Йорка Джордж Коллиген, играющий, кстати, и на целом ряде других инструментов, - человек с опытом, репутацией, приличной ...
Вряд ли кто-то сможет опровергнуть тот факт, что «Молотильщик» (он же Thrasher) Джерри Джибс в последние годы является одним из самых популярных джазменов Америки. Как иначе объяснить, что все четыре его последних альбома ...
Подобно другой итало-американке, знаменитой Мадонне, уроженка Нью-Йорка Джинетта Миничелло в профессиональной деятельности не пользуется своей настоящей фамилией. Даже ее сайт назван именем коллектива, который она возглавляет много лет: ...