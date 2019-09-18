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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Ray Blue - Work

18.09.2019

Ray Blue - Work
Энергией и оптимизмом дышит облик тенор-саксофониста Рэя Блю на обложке его нового альбома под названием Work. Самое любопытное, что такое же впечатление оставляет и его музыка. Секрет тут, видимо, в том, какой смысл вкладывает Рэй в понятие work, которое, судя по специальному развернутому пояснению в буклете, носит концептуальный характер. Итак, для Рэя Блю «работа – это не тяжкий труд, работа приносит удовлетворение, работа отвечает нашим целям и жизненным устремлениям, в работе всегде есть место юмору, работа – это соединение дара божьего с нашей ответственностью, работа подстегивает наше самоуважение и увлеченность, работа – это наша духовная связь с жизнью, работа приучает к порядку и планированию, работа лечит раны, массирует душу и освобождает ребенка внутри тебя». Надо полагать, такое кредо для Рэя относится не только к данному проекту, но и к его творческой деятельности в целом.

А длится она, на профессиональном уровне, уже более двадцати лет. Уроженец Нью-Йорка, Блю начинал с игры на кларнете в восьмилетнем возрасте, а через еще шесть лет обратился к тенор-саксофону. Его главными учителями в джазе были Артур Блитт и Орнетт Коулмен. Рэй играл со многими, выступал на фестивалях в Америке, Европе и Африке (тут у него завязались особенно теплые связи с южноафриканскими музыкантами), гастролировал в самых разных странах, в том числе в России, Казахстане и Кыргызстане (в 2018 году). Дебютный свой альбом он выпустил еще в 2001 году.

В новой же работе Блю представляет коллекцию из трех композиций собственного сочинения, включая титульную, и десяти каверов. Создавать ее Рэю помогала большая группа музыкантов, часть из которых играла в разных треках. Основным форматом при записи был квинтет с гитарой и стандартной ритм-группой (фортепьяно-контрабас-ударные), а в трех пьесах квинтет преобразовывался в секстет или септет с подключением еще одного духовика – тромбониста Рона Уилкинса и (или) перкуссиониста Нила Кларка. Всей этой дружной командой музыканты демонстрируют, как уже было сказано выше, весьма мажорный саунд с сочным звучанием саксофона лидера. Этот мажорный настрой проявляется даже в балладного характера пьесах, таких, как, скажем, Everything Happens To Me или собственная пьеса Блю My Friend And I Took A Walk. Отмечу еще, как весьма удачные интерпретации Рэем Блю музыки Ната Оддерли в Sweet Emma и Джорджа Коулмена в Amsterdam After Dark. В целом – современный и ориентированный на широкую публику образчик straight ahead jazz.

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13 tks / 64 mins

(Ray Blue – ts; Sharp Radway, Kirk Lightsey (tks 8,13), Benito Gonzalez (tks 3,5) – p; Jeff Barone – g; Essiet Okon Essiet, Belden Bullock (tk 8) – b; Steve Johns – dr; Ron Wilkins (tks 4,6,7) – tb; Neil Clark – perc (tks 1,6,9);)

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Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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