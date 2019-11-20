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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

theBABAorchestra - Marigold

20.11.2019

theBABAorchestra - Marigold
Никогда ранее не слышал об этом составе и его лидере – и влюбился с первого же альбома! С первого для меня, а для theBABAorchestra и его лидера (Лорин) Элизабет Баба (не спрашивайте меня, почему имя пишется именно так – так надо, так и на ее сайте, а почему – не знаю) он уже совсем не первый, дебютник был выпущен еще в 2016 году. (Лорин) Элизабет Баба живет в Лос-Анджелесе, по музыкальной специализации – скрипачка и альтистка, но в этом проекте она выступает только, как композитор и руководитель theBABAorchestra – полноценного биг-бэнда из семнадцати музыкантов.

Только не думайте, что это традиционный свинговый биг-бэнд или состав, играющий мэйнстрим-джаз. Нет, theBABAorchestra – это авангардный биг-бэнд, что вам станет понятно уже после пары минут прослушивания первого трека. Треков в альбоме Marigold четыре, но по сути вся эта сорока-с небольшим-минутная запись – единая сюита, повествующая о длинном и сложном пути, который проделала семья (Лорин) Элизабет Баба, добираясь до Америки из Греции и Сирии. Что путь был сложным – понятно по музыке. Начало очень спокойное, тихо, едва слышно вступает фортепьяно, его поддерживают флейта, контрабас, ударные, а уж потом, постепенно нарастает мощь звучания духовых секций, яростно солируют саксофоны, группы духовых начинают сложные и затейливые переклички друг с другом под полиритмические вихри. Где-то ближе к середине сюиты явственно проступает ориентальная тема, что, впрочем, не сказывается на общем атональном характере саунда. Отличная динамика, умелое балансирование группами инструментов: Баба не зря получала свою степень бакалавра в Калифорнийском институте искусств. Это очень креативный и умелый бэнд-лидер.

Помимо работы с theBABAorchestra, (Лорин) Элизабет Баба руководит ансамблями Istanbul и River Song Quintet, сотрудничает с хореографическими труппами, пишет музыку для кино, телевидения и других музыкальных коллективов, сотрудничает с другими музыкантами авангардного толка, гастролирует в странах Европы и Азии. Словом, человек она весьма активный и разносторонний. Marigold открыл для меня еще одного интересного музыканта. Надеюсь, впечатления от этого альбома будут не менее яркими и у читающих эти строки.

© & (p) 2019 Thirsty Owl Records / Slow & Steady Records

4 tks / 42 mins

((Lauren) Elisabeth Baba – conductor, composer; Henry Solomon – as, bass cl, fl; Gavin Templeton – as, fl; Joe Santa Maria – ts, fl; Jerry Pinter – ts, cl, fl; Brian Walsh – bars; Anthony Bonsera, Nathan Johnson, Chrice Lawrence, Greg Zilboorg – tp; Harrison Kirk, Joey Sellers – tb; Robert Todd Jr, Juliane Gralle – bass tb; Gregory Ulmann - g; Cathlene Pineda – p; Miller Wrenn – b; Jesse Quebbeman-Turley – dr;)

Линк предоставлен Scholz Productions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
авангард

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