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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Das B - Canopy

11.11.2019

Das B - Canopy
Этот релиз знаменует собой определенную веху для московского лейбла ТОПОТ Records. Впервые в каталоге компании появилась запись музыкантов не из России. Сделана она была летом 2017 года на фестивале Konfrontationen в городе Никельсдорф в Австрии и увековечила выступление четверки музыкантов, назвавших себя Das B. Это был не разовый проект, объединивший четверых импровизаторов из разных стран конкретно для этого выступления. Das B возник еще двумя годами ранее в Берлине, городе, где пересеклись творческие пути его участников. Собственно Германию в квартете представляет пианистка Магда Майас, ученица знаменитого голландского авангардиста Миши Менгельберга, что само по себе является солидной рекомендацией. Не менее впечатляет и список ее партнеров по предыдущим проектам: Зина Паркинс, Икуе Мори, Джон Батчер и так далее. В Берлине живет сейчас и ливанский трубач (а заодно – и интересный художник, создающий комиксы) Мазен Кербай, также видный мастер авангарда, работавший с такими людьми, как Матс Густафссон или Фред Лонберг-Хольм. Дополняют квартет два австралийца (тоже с берлинской «пропиской»): басист Майк Майковски и ударник Тони Бак, игравший в очень известном австралийском экспериментальном трио The Necks.

Люди близких творческих взглядов, да вдобавок уже «притершиеся» друг к другу за период совместной работы, они представили в Никельсдорфе большое импровизационное полотно под названием Canopy на почти тридцать шесть минут звучания. Как и всегда, словами о музыке рассказывать трудно. Если вы попытаетесь мысленно совместить в одно целое понятия «атональная импровизация», «минимализм» и «эмбиент», то, пожалуй, получите отдаленное представление о том, как это звучит. Достаточно плотное звуковое полотно, в котором наиболее яркие краски принадлежат Баку – очень разнообразные по фактуре и характеру звука. Труба, контрабас и препарированное фортепьяно словно ступают по тонкому льду, тщательно выверяя каждый следующий осторожный шаг. Разумеется, авангардный квартет не признает никакого тематизма, никакого определенного ритмического рисунка – только «тонкие взаимодействия» всех четверых. Динамика весьма умеренная, все действо развивается очень неторопливо, но при этом, пожалуй, нет ни одной секунды звучания, где общий саунд оказался бы неизменным. В этом смысле мне показалось весьма удачным решение обложки альбома, отмеченное и авторами пресс-релиза к альбому. Это творчество дочерей Мазена – Алии и Нур: много зелени на белом фоне, целый гербарий, но при этом вы не найдете двух одинаковых «экспонатов». Авангард бывает порой очень громким, даже кричащим, но нойзовая эстетика – это не про Das B. И, словно желая подтвердить сей факт, сыграв Canopy, музыканты исполнили еще одну композицию, Paring, гораздо более короткую, но решенную в аналогичном ключе. Понимаю, что многим покажется странным: ну что общего может быть у авангарда с эмбиентом. С моей точки зрения, Das B демонстрирует, что противоположности могут сходиться!

© & (p) 2019 ТОПОТ Records

2 tks / 40 mins

(Mazen Kerbaj — tp; Mike Majkowski — b; Magda Mayas — p; Tony Buck — perc;)

Линк предоставил Евгений Галочкин, ТОПОТ Records

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Австралия, Германия, Ливан
музыкальный стиль
авангард, эмбиент

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