Francesco Guerri - Su Mimmi non si spara!

Признаюсь, этот альбом меня поначалу удивил. RareNoise Records приучил к тому, что издаваемая лейблом музыка, отличается обычно некоей брутальностью саунда. А здесь – сольная виолончель? Но потом вспомнился основной принцип этого основанного в Лондоне двумя итальянцами, Джакомо Бруццо и Эральдо Берноччи, лейбла: музыка пограничья между различными жанрами, и все стало на свои места. Да, альбом соотечественника основателей, виолончелиста Франческо Гверри, Su Mimmi non si spara! Вполне вписывается в издательскую политику компании, творческие интересы Гверри лежат как раз на грани между академической музыкой и музыкой авангардно-импровизационной, даже при том, что в Su Mimmi non si spara! звучат заранее сочиненные Франческо пьесы. Это не первый альбом Гверри для сольной виолончели, но по богатству разных тем и заложенных в них идей, по разнообразию применяемых технических приемов, данный проект как бы подводит черту под неким этапом творческого развития музыканта за последние двадцать лет и обозначает исходные позиции для новых поисков.
Если говорить о тематике, то самые теплые и, наверное, особенно дорогие сердцу музыканта пьесы посвящены его детям: это титульная Su Mimmi non si spara! и Mimmi Resisti. Экзотическое название альбома и композиции «Не стреляй в Мимми!» - это всего лишь услышанный композитором в момент сочинения музыки возглас жены, призывающей старшего сына не стрелять в младшего из водяного пистолета. Разумеется, читатель и слушатель может найти в этом названии и какие-то глобальные обобщения, но это уже дело его воображения. Три композиции относятся к давно разрабатываемому Гверри циклу на тему «Божественной комедии» Данте, это стартовая Lucy (overture), Ciacco и Minosse. Две пьесы, Your Beginning и My [ha]nd, - это новые редакции пьес с теми же названиями, которые входили в предыдущий сольный альбом Гверри. Словом, у каждой композиции тут своя история. Столь же разнообразны и решения каждой композиции. Часть из них, как, к примеру, Lucy (overture) или Viola, выдержаны в стилистике, очень близкой академической музыке, здесь виолончель звучит так, как мы привыкли ее слышать в соответствующих академических составах. А вот в AFK или Mimmi Resisti явно чувствуется дыхание авангарда. Использует Гверри и технику игры на препарированной, т.е. заранее подготовленной виолончели, например, когда длинный лист бумаги пропускается под струнами виолончели, эта пьеса так и называется Paper («Бумага»).
Выпускник Консерватории им. Бруно Мадерны в своем родном городе Чезена, Гверри занимался самой разной музыкой, правда, к чистой классике он не обращался с момента окончания консерватории. Авангардный вилончелист Тристан Хонсингер открыл для него мир свободной импровизации, и Гверри играл, скажем, с такими мастерами, как Уильям Паркер или Джан-Лука Петрелла. Работал он с различными театральными коллективами и в школе для детей с ментальными проблемами в Болонье, где лично убедился, на какие чудеса способна музыка. Этот ранообразный опыт привел музыканта к выводу, который весьма глубок, но на первый взгляд может показаться парадоксальным: «Я думаю, что моя музыка должна быть понятна ребенку. Когда я играю соло, то со мной взаимодействует только один человек: слушатель. Именно поэтому я стараюсь добиваться коммуникации с аудиторией.» Что ж, Su Mimmi non si spara!, на мой взгляд, именно таков.
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