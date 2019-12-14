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Lipombe Jazz feat. Franck Biyong - Ibolo Ini
14.12.2019
Необычайно урожайным выдался 2019-й год для камерунского композитора и мультиинструменталиста Фрэнка Бийонга: за один год он пополнил свою дискографию сразу на три альбома (начата она была еще в 2006 году). В 2019-м сначала появился альбом-трибьют Карлосу Сантане The Lamp Light and Eye of God, потом – еще один трибьют, уже Сан Ра, Afro Galactic Spaceway (именно на этом проекте произошло знакомство нашего сайта с Бийонгом), и, наконец, представляемый сегодня и увидевший свет 6 декабря на Akhetaton Records альбом Ibolo Ini.
Как и предшественник, Ibolo Ini записывался в студиях камерунских городов Яунде и Дуала, в кенийском Найроби и в Париже. Среди очень большой группы музыкантов из разных стран, участвовавших в записи, мы видим имена, знакомые уже по Afro Galactic Spaceway, но есть и новые, много новых. Lipombe Jazz feat. Franck Biyong, как сказано на обложке альбома, - это конгломерат очень разных людей, молодых и не очень, работающих в самых современных студиях Парижа и никогда не выбиравшихся за пределы своего африканского селения, играющих на синтезаторах и саксофонах и владеющих секретами исполнения на традиционных африканских музыкальных инструментах, одни названия которых завораживают своей экзотикой. Экзотика! Думаю, это слово Франк Бийонг очень не любит. От этого слова попахивает колониальным прошлым, экзотика – это почти всегда «для кого-то». Франк Бийонг пишет и исполняет музыку для себя и своих, в широком смысле, земляков. Музыкант, живший в Габоне, Нигерии и Кот-д’Ивуаре, ставит перед собой нелегкую и дерзкую задачу – создавать музыку Черной Африки, музыку современную, которая не чужда синтезаторов и прочего европейского инструментария, но интегрирует в себя и традиционные инструменты, гармонии и ритмы самых разных африканских народов. Как говорит об Ibolo Ini сам Фрэнк, «мы знали, что произойдет нечто неожиданное, если мы сможем противопоставить друг другу голоса Восточной и Западной Африки в качестве сольных, а центрально-африканский бит станет ритм-секцией ансамбля…»
Результат этого эксперимента – в шести треках альбома, где уже в стартовой Hilolombi
вибрирующий голос флейты пробивается сквозь фантастический аккомпанемент из разнообразной перкуссии и пения птиц, а в Nyobe Yebel
или Moumie Felix
африканские ритмы подвергаются постоянному, как океанский прилив, воздействию синтезаторных волн. Пожалуй, только Ouandie Ernest
, особенно в начале, выстроен по законам западной музыки, но неумолчное пение африканских птиц и здесь не дает забыть о реальном месте действия. На мой вкус, идеи Бийонга глубже и амбициознее нигерийского афробита Фелы Кути и его эпигонов. Получат ли они развитие в его дальнейшем творчестве, станет ли его музыка столь же популярной, как упомянутый афробит, покажет будущее. Но пока – очень интересно!
© 2019 Akhetaton Records
6 tks / 40 mins
(Franck Biyong – samples, loops, tape effects, field recordings, city sound recordings, vibe, perc, synth, keyb, ac.g, mbira, marimba, balafon, gongs; Nicolas Baudino – fl, ts; Florent Dupuit – ss, ts; Grandmaster Masese – obokano; Zacharie Abraham – b; Obuya Owino – congas, djembe, Ngoma dr, kayamba, perc; Mamadou Camara – high and low Ngoni, tama (talking dr); Daniel Mburu Muhini - Sengenya dr, Nzumari; Rildha Esso - Nkul (Tambour d’Appel), bongos, congas, shekere; Florian Pellissier - ARP Solina, Trinity, Minimoog and Prophecy synth, Hammond org; Emi Kitasako – tp; Hyacinthe Belinga – balafon, shekere; Joseph Dibong - Arc en Bouche Masango, Arc lari; Joseph Yemeck – mvet, string lyre; Laka Waithaka - Abakondera horn; Roger Youmbi - Egara horn, wooden fl; Olivier Emsellem - Fender Rhodes; Les Balafons de Mvog Ada – voices, chorus, balafon ensemble; Les Tambourineurs de la Cite Sic – perc; Harmonie de Manguissa – banda horns;)
Линк предоставил Franck Biyong
Леонид АУСКЕРН
стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Камерун,
Мали,
Нигерия,
Франция,
Кения
музыкальный стиль
африканская музыка
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